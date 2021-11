Una presentadora se lía en directo con el título de la serie 'You' de Netflix, pensando que hablaban de ella

Una de las series más comentadas de Netflix, You ('tú' en inglés) provocó un divertido equívoco durante un programa de televisión en directo, en el que la presentadora, Laura Ingraham, de la Fox News, se hizo un lío con el nombre de la serie.

Estaban debatiendo ella y el periodista Raymond Arroyo cuando a él se le ocurrió citar un episodio de You en el que se hablaba de sarampión.

El problema es que en inglés la frase puede ser equívoca si no se tiene contexto. "I was watching an episode of You", dice el periodista ('estuve viendo un episodio de You', pero también puede entenderse por 'estuve viendo un episodio sobre tí') refiriéndose a la serie, pero la presentadora entendió que había visto algo sobre ella y el sarampión, que era el tema que en realidad aparecía en el episodio.

"Espera, espera, espera, ¿cuándo mencioné el sarampión?", respondía desconcertada la presentadora. Su compañero trataba de hacerla ver que se refería a la serie, pero ella ya estaba centrada en la palabra "you", tú, y no salía de ahí.

"¿Qué pasó conmigo? ¿De qué estás hablando?", le dice ella medio ofendida porque se hable de su vida. "No, un episodio de la serie You, en Netflix", le responde empezando a desesperarse su compañero.

"Nunca he hecho un programa sobre el sarampión. Me rindo completamente... ¿Hay un programa titulado Laura Ingraham en Netflix?", insiste la mujer, sin acabar de entender a su interlocutor.

Raymond Arroyo acaba por darse por vencido y corta la conversación de forma abrupta y visiblemente molesto: "No puedo explicártelo ahora", dice antes de cambiar de tema.

Poco después ambos se lo han tomado con humor, e incluso han instado a su público a ver la próxima emisión, en la que prometen hablar de lo que han llamado el "YouGate viral".