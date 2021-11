En la mañana de este jueves, la sección Mujeres en el Espejo de Espejo público ha dado voz a Sonia Pérez, la primera mujer matemática en ser galardonada con el premio Ciencias que concede la Universidad de Pekín. La mujer, que ejerce como profesora en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, ha explicado al matinal de Antena 3 las dificultades a las que ha tenido que hacer frente para lograr ser quien es actualmente.

Pese a que su pasión siempre había sido la literatura, fue una profesora la que le inspiró a pensar en las matemáticas como algo más que una asignatura. Así, Sonia comenzó a ver números y operaciones allá por donde pasaba. "A veces, invento teoremas que se me vienen a la cabeza por la noche", ha comentado la matemática.

Pérez ha recalcado que, actualmente, las matemáticas "se enseñan mal", puesto que "un profesor debe mostrar pasión" por lo que hace. Además, ha agregado que muchas de sus alumnas anteponen el hecho de tener un trabajo fijo como profesores de secundaria y formar una familia por encima de sus verdaderas aspiraciones.

La galardonada también ha añadido que aún no posee el título de catedrática, puesto que le "faltan algunos méritos" que no ha podido conseguir por su situación personal. Además, ha denunciado que, en algunas ocasiones, sus compañeros de profesión no la "toman en serio por el mero hecho de ser mujer".