Gestos obscenos, insultos y burlas: la desagradable y surrealista entrevista al 'estafador del amor' en 'Más vale tarde'

Más vale tarde, el programa que presentan cada tarde en laSexta Iñaki López y Cristina Pardo, vivió este miércoles una de las entrevistas más surrealistas, desagradables y tensas que se recuerdan.

El programa contó, a través de videollamada, con la presencia de Albert Cavallé, conocido como 'estafador del amor', que ha sido condenado a 3,5 años de cárcel por un delito de estafa, y a pagar una indemnización de 70.000 euros a la víctima.

Sin embargo, lo que iba a ser una entrevista para esclarecer los hechos, acabó siendo todo menos eso, ya que el invitado apenas dejó hacer preguntas a los presentadores, interrumpiéndoles todo el rato.

La cosa llegó a mayores cuando, tras hacer varios gestos obscenos -con peinetas o sacando la lengua-, Cavallé llegó incluso a amenazar.

Albert Cavallé, hoy en Más Vale Tarde, iba hasta arriba de vida. pic.twitter.com/gHJRLfSA4w — Asdrians (@Asdrians) November 17, 2021

Además, lanzó una acusación sobre el periodista Manu Marlasca, que tuvo que salir al paso, desmintiendo la versión del invitado de que él está "imputado".

"No sé si este u otro abogado interpuso una demanda de conciliación, que es un acto previo a una querella por el derecho al honor y a la intimidad. Lo único que ha llegado a la Asesoría Jurídica de Atresmedia respecto a mí es eso, una demanda de conciliación. No estoy investigado ni imputado. Y en cualquier caso, no pasaría nada", se defendió el periodista.