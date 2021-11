Risto discute con uno de los antivacunas que le ha denunciado "por meterse con los no vacunados y hacer el nazi"

Este miércoles 17 de noviembre, Cuatro emitió una nueva entrega de Todo es verdad. En el formato, Risto Mejide se enfrentó a Enrique de Diego, un periodista antivacunas que ha denunciado al publicista por delito de odio y que pide hasta cuatro años de cárcel para él.

Así, el presentador introdujo la noticia diciendo que el programa defendía la vacunación como algo bueno para la salud y que, aunque cada uno puede hacer lo que quiera, el de la vacunación era el mejor camio para todos. Sin embargo, Mejide endureció el tono para desvelar la notificación que le había llegado.

"Esto que tengo en mis manos es una denuncia hacia mi persona en la que piden para mí entre uno y cuatro años de prisión”, declaraba. La denuncia habrían sido motivada por unas declaraciones del publicista la semana pasada, cuando habló sobre las medidas que se iban a tomar en Singapur y Austria con quienes no se vacunaran: "Algunas de estas iniciativas que han tomado convierten a los vacunados en apestados y a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú".

Para el marido de Laura Escanes no se trataba de una cuestión sanitaria simplemente, sino de un grupo de personas que se organizaba en torno a una idea perjudicial para todos. "Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto", sentenció sobre la denuncia, que aún no se habría admitido a trámite.

Después, Mejide habló con Enrique de Diego, el periodista que redactó dicha denuncia, en directo. El comunicador le dijo a Mejide que le había denunciado por meterse "con los no vacunados" y "por hacer el nazi". Pero también tuvo palabras poco amables para Montse Suárez, abogada allí presente.

"Qué incompetente eres. Haces de jueza sin saber de la misa la mitad”, dictaminó. Rápidamente, Mejide respondió al periodista y le dijo que le daba igual lo que le llamara, pero que no iba a permitir que se faltaral al respeto a sus compañeros.

Por su parte, Suárez matizó que en la denuncia se confundían artículos del código penal y que quien la había redactado utilizaba la justicia "de manera torticera". También añadió que, el letrado que había escrito el documento junto a De Diego, había sido condenado en varias ocasiones a pagar grandes sumas de dinero porque las personas a las que denunció tomaron medidas contra él para defender su honor.