Carlota Corredera se emociona al ser ovacionada por el público de 'Sálvame'

Una vez más, Sálvame ha vivido un momento emocionante, de esos que la ponen la piel de gallina. Carlota Corredera ha visto cómo todo el público se ponía en pie para ovacionarla. ¿La razón? Porque la popular presentadora ha recibido una importante distinción en el Parlamento Andaluz por parte de la fundación Escuelas para la Paz por ser un referente para los jóvenes.

La gallega ha expresado su agradecimiento a la fundación, destacando lo importante de que hayan premiado a alguien como ella. "Para mí es muy bonito que me reconozcan. Que no hayan tenido prejuicios contra mí, contra Mediaset". Tras estas palabras, la presentadora, visiblemente emocionada, ha cruzado el plató ante una ovación cerrada de todo el público y los colaboradores, que no han dudado en ponerse de pie para apoyarla.

Corredera ha querido destacar sobre todo la labor de dos profesores andaluces, Trinidad y Santiago, que han sido los artífices de su distinción. "Quiero que este aplauso vaya para los profesores de instituto Trinidad y Santi. Descubrieron, trabajando en los barrios más desfavorecidos de Sevilla, que había que hacer algo. Había mucha violencia en las aulas, mucho bullying. Luchan contra el absentismo, por darles oportunidades, por hacer que los chavales crean en ellos".

Carlota Corredera, ovacionada GTRES

Al final, la presentadora ha tenido unas últimas palabras para los profesores de instituto. "Tenéis el trabajo más bonito del mundo. Al final hacéis del mundo un lugar mejor".