Millones de personas descienden de la realeza y no lo saben: "Podría haber dos millones de personas vivas relacionadas con Eduardo I"

¿Te imaginas descender de una saga de la realeza? Puede que sea más frecuente de lo que parece, aunque creas que la conexión es poco común. Así lo han explicado en un episodio reciente del programa de televisión británico '¿Quién crees que eres?'. El comediante y presentador, Josh Widdicombe, descubrió que es descendiente de Eduardo I, quien fue rey de Inglaterra desde 1272 hasta su muerte.

Pero no ha sido el único ejemplo. Como recoge la BBC, la estrella de telenovelas Danny Dyer descubrió en el programa de historia familiar de esta cadena que estaba relacionado con Eduardo III, mientras que Alexander Armstrong era descendiente de Guillermo el Conquistador y el remero Matthew Pinsent era otro pariente de Eduardo I.

Millones de personas vivas relacionadas con reyes

¿Son casualidades excepcionales o hay algún tipo de relación genealógica? Según los expertos en genealogía, un gran porcentaje de personas tiene un antepasado de la realeza aunque no lo sepa y aunque parezca poco probable.

El tutor de genealogía de la Universidad de Strathclyde en Glasgow, Graham Holton, explica que "podría haber dos millones de personas vivas actualmente relacionadas con Eduardo I". No obstante, como los registros de la mayoría de familias no se remontan tanto en el tiempo, la mayoría no conoce a sus antepasados más lejanos.

Asimismo, el profesor de genética de la Universidad de Leicester, Turi King, explica en la BBC que literalmente hay "millones" de personas vivas relacionadas con Ricardo III. "Fueron los descendientes vivos de una de sus hermanas lo que permitió a los investigadores usar el ADN para ayudar a identificar los huesos de Ricardo III encontrados en Leicester", explican.