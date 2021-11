Taylor Lautner anuncia su boda con Tay Dome tras tres años de relación: "Mi deseo se ha hecho realidad"

Taylor Lautner ha compartido este fin de semana las románticas imágenes de la pedida de mano por todo lo alto que le ha hecho a la que es su pareja desde hace tres años, Tay Dome.

Rodeados de pétalos de rosas y velas, en una casa que parece pertenecer al actor de Crepúsculo por el increíble neón con su apellido que decora la chimenea, Lautner hincaba rodilla vestido de traje.

"Todos mis deseos se han hecho realidad", escribía en una publicación de Instagram que ya tiene más de un 1,3 millones de 'me gusta' y que se ha llenado de felicitaciones de compañeros de profesión. "Ahora habrá dos Taylor Lautner", bromeaba un seguidor, pues ambos comparten el mismo nombre y, pronto, también el apellido.

Ambos han pasado el fin de semana celebrando este importante paso en su relación en un viñedo. En una instantánea, Dome no podía dejar de presumir de anillo.

El actor le ha dedicado un bonito mensaje a su ahora prometida: "No puedo esperar a pasar para siempre contigo. Me haces reír demasiado. Haces que cada día que paso contigo sea tan especial. Y lo más importante, me haces mejor persona".

Lautner y Dome hicieron publica su relación en 2018 después de atender a una boda juntos. Sin dar más explicaciones, comenzaron a documentar sus momentos románticos en redes sociales y desde entonces no han sido muy públicos en los medios sobre su relación. Dome es una youtuber que se define como defensora de la salud mental y el bienestar.