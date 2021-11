La jutgessa arxiva la investigació a Camps per l'aval de Valmor per a la F1, l'última causa pendent

La titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de València ha acordat el sobreseïment provisional de les actuacions pel contracte pel qual el Consell va assumir al juliol de 2011, en substitució de Bancaixa, la condició d'avalista de Valmor, empresa que organitzava la celebració de la Fórmula 1 a la ciutat. En aquesta causa únicament figurava com investigat l'expresident amb el PP Francisco Camps i era l'última que seguia oberta per presumptes irregularitats entorn de la carrera.

La instructora, que ja va arxivar amb anterioritat en dues ocasions aquesta causa, conclou que no pot assegurar-se que fóra Camps el que determinara la substitució de Bancaixa per Sociedad Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) "perquè cap prova existeix respecte a aquest concret aspecte".

El ministeri fiscal també havia demanat el sobreseïment en considerar que no havia quedat prou acreditat que els fets constituïren infracció penal, igual que sostenia el mateix Camps, mentre que l'Advocacia de la Generalitat demanava el seu processament.

La magistrada coincideix amb la defensa que les converses sobre el contracte es remunten amb "molta anterioritat" a la data de signatura, el 19 de juliol de 2011, per documents continguts en els correus electrònics, i que no consta "de cap manera" que Camps donara "concretes instruccions" sobre el contingut i redacció d'eixe acord "ignorant-se si és exacta la data de la signatura el 19 de juliol" i sosté que és "més probable" que fora una setmana abans.

Respecte a si va ser Camps qui va donar l'ordre per a la signatura després de mantindre converses amb el magnat de la F1, Bernie Ecclestone, que se signara i s'incloguera a la Generalitat com a garant, "no pot assegurar-se" eixe extrem ni que dos subordinats de l’expresident donaren eixes instruccions des de l'estranger i que "de manera precipitada" s'acordara també per l'excap del Consell la substitució de Valmor com a avalista.

A més, afig que, segons una de les assessores de Camps que en el seu moment va declarar com investigada, en les reunions sobre el contracte "mai" estava l’expresident i que realment no es tractava d'un aval sinó de la substitució de garantia dels drets comercials.

Reoberta per l’Audiència

A l'octubre de 2019 la secció segona de l'Audiència de València va ordenar revocar parcialment el sobreseïment de la causa oberta per l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 en la capital del Túria, a través de Valmor Sports, per a investigar "la indicació o ordre de signatura de l'assumpció per la Generalitat Valenciana de la condició d'avalista en el conveni, acta o document de data 19 de juliol de 2011". D'aquesta manera, estimava parcialment el recurs que va presentar l'Advocacia de la Generalitat a l'arxiu d'aquest procediment.

En aquest cas, el fiscal rebutjava tant l'existència de prevaricació administrativa com malversació en al·legar que no tota il·legalitat administrativa ha de reconduir-se al procediment penal; que les obligacions contingudes en el contracte de 19 de juliol de 2011 no contemplen obligacions financeres a càrrec de l'administració sinó "obligacions de fer" dirigides a assegurar la cessió dels drets comercials.

En aquesta línia, entenia que la garantia signada en el contracte de 19 de juliol de 2011 "no va generar cap conseqüència econòmica per a l'administració"; que mai va entrar en vigor o va tindre una eficàcia molt curta i no va haver-hi perjudici per al patrimoni públic i tampoc el va generar la compra de Valmor al març de 2012 per part de Circuit del Motor, que va assumir directament l'organització de l'esdeveniment i les obligacions dels contractes signats amb l'organització de la F1.

Per contra, l'Advocacia entenia que no es podia descartar que Camps obrara "no ja sense la deguda prudència" a l'hora de "comprometre" a la Generalitat sinó "exercint-la sense valorar de manera deliberada i conscient si jurídicament era factible" arribar al compromís aconseguit; que hauria d'haver sol·licitat informes als òrgans corresponents; que es va prescindir dels procediments previstos legalment i que Camps sabia que "era inviable econòmicament" eixa negociació.

A més, sostenia que el contracte de drets va fer efecte "de manera immediata i retroactiva" i que, per molt limitada que fora la seua eficàcia en el temps, una vegada signat, era "suficient" per a atribuir a la Generalitat l'obligació de respondre "qualsevol que foren les vicissituds que patira Valmor".

Per part seua, la defensa de l’expresident al·legava que va romandre al marge "de la tramitació, substanciació, negociació i redacció" de la forma per no ostentar ni assumir les competències pròpies i per la pròpia aplicació de la Llei de Govern de la Generalitat, i apuntava al fet que la pròpia Advocacia i advocats van ser els qui van donar la redacció al document.

La titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de València va decretar recentment el sobreseïment provisional de les diligències prèvies de la causa relativa als contractes amb proveïdors adjudicats per l'empresa pública Circuit Motor per a l'organització del Gran Premi de Fórmula 1. Tant la Fiscalia Anticorrupció com les defenses també havien demanat l'arxiu.