Eugenia Osborne y Fabiola Martínez se emocionan al compartir una dolorosa experiencia común

Eugenia Osborne y Fabiola Martínez han coincidido este martes en su primer reencuentro público en la presentación de la campaña Pequeños Luchadores, de Dodot, un evento en el que se han dejado ver cariñosas y con las emociones a flor de piel.

La segunda hija de Bertín Osborne y la expareja de este son embajadoras de la marca de productos para bebés, motivo por el que han respondido juntas a las preguntas de la prensa. Ambas han derrochado emotividad y se han emocionado al recordar a la hija melliza de Eugenia, que murió ocho días después de nacer.

La hija del artista no ha podido evitar emocionarse al recordar este episodio. "Es una parte de mi vida que no es que quiera olvidar, ni muchísimo menos, porque me ha llevado a ser la persona que soy. Pero intento no pensar mucho en ello porque remueve mucho", ha confesado, con la voz entrecortada.

Fabiola Martínez y Eugenia Osborne, en la presentación de la campaña Pequeños Luchadores, de Dodot. GTRES

"En mi caso, después de seis días, el mazazo fue brutal, porque además tenía dos niñas, y el miedo fue... Es que no puedo ni hablar", ha añadido, tratando de continuar: "El miedo fue impresionante porque tenía miedo por mis dos bebés".

"Además, tuve parto natural y cesárea, las dos cosas. Me dolió bastante, la verdad, pero es que no puedo ni hablar", ha declarado, recibiendo el apoyo de Fabiola, que, emocionada, le ha acariciado la pierna como muestra de apoyo.

Fabiola Martínez y Eugenia Osborne se emocionan durante un acto solidario de Dodot. GTRES

Ambas han recordado este momento tan complicado a tenor del objetivo de la campaña solidaria, que destina pañales a los hospitales para los bebés prematuros. "Fíjate que a mí me ha pasado lo mismo que a Eugenia. Han pasado 14 años y es igual. Esto te marca a fuego, el pasar por una UCI, el ver a tu bebé tan chiquitín que parece un renacuajo", ha explicado, por su parte, Fabiola.

"Yo esta mañana le he hecho una foto a Quique porque he pensado: 'Mi prematuro de 29 semanas'. Mide casi 1,70, está enorme, y te quedas un poco con eso, con esa imagen, y va mejor", ha zanjado ante la atenta mirada de su compañera, que sonreía mucho más calmada.