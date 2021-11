Puig espera el informe definitivo de la Abogacía para aplicar el pasaporte covid en los espacios "donde sea razonable"

Puig se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de los medios en Alicante, en relación con la puesta en marcha de este certificado, que están estudiando y cuya puesta en marcha se "acelerará" en espacios "determinados" que estudiarán y será "en función de lo que digan las autoridades científicas".

"Lo que se trata es de hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar parar el virus", ha defendido Puig, quien ha subrayado que la propagación del virus está creciendo en toda Europa, si bien en España y la Comunitat Valenciana, gracias a la "vacunación enorme" que ha alcanzado el 90 por ciento, "estamos más protegidos".

No obstante, ha insistido en que el virus "continúa estando presente", en que hay 500.000 valencianos que no se han vacunado y, por tanto, una de las "acciones directas" que quieren llevar a cabo es "intentar que ese 10% se vacune, como una primera acción". El objetivo es, en la medida de las posibilidades del Consell, poner en marcha el pasaporte covid "en los espacios donde sea razonable" para "dar la máxima garantía posible, que no es absoluta porque una persona vacunada también se puede contagiar".

Preguntado por en qué espacios sería, ha indicado que "no hay una decisión adoptada al respecto" ya que se está "avanzando" en la cobertura legal por parte de la Abogacía de la Generalitat y lo harán público cuando esté "todo bien claro", y "con el sector".

En todo caso, ha dicho que los lugares donde se producen más contagios son "cerrados y en momentos donde es difícil mantener la distancia e incluso mantener la mascarilla". "Se sabe cuáles son, pero hay muchos en el país y hay que ver exactamente cómo se sitúa porque no se trata de complicar la vida a nadie sino de generar la máxima seguridad posible", ha expuesto.

"PARAGUAS GENERAL"

Puig ha señalado que es una posibilidad buscar el paraguas general del Gobierno central pero también están estudiando hacer "directamente", "y ese es el informe definitivo que necesitamos de la Abogacía de la Generalitat".

"La toma de decisiones final va a ser de la Generalitat. Si no hay paraguas general, lo haremos desde el ámbito de la comunidad autónoma si tenemos la referencia jurídica correspondiente", ha incidido.