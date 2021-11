Ana y Nicolás realizan una petición inédita en 'First dates' tras su primera cita

Es muy complicado que, tras varios años de emisión, sucedan cosas inéditas en First dates, pero este lunes, Ana y Nicolás lo lograron tras verse y cenar por primera vez en el restaurante de Cuatro.

La valenciana fue la primera en llegar: "Me defino como una persona muy sociable, simpática, coqueta, divertida y muy morbosa", afirmó en su presentación. "Soy maestra de Educación Infantil, también DJ y fui gogó", comentó sobre su trabajo, sorprendiendo a Lidia Torrent.

A continuación, llegó el uruguayo afincado en Ibiza, que le gustó a Ana desde que le vio cruzar la puerta del local: "En cuanto lo he visto he pensado que molaba mucho", admitió la valenciana.

Durante la cena se fueron conociendo y gustando cada vez más, pero el momento cumbre llegó cuando ambos se fueron al reservado a tomarse el postre, donde no dudaron en besarse apasionadamente.

"Nicolás besa muy bien y por los besos se pueden saber muchas cosas, nos lo podemos pasar muy bien en la cama", reconoció Ana. "Soy un maníaco sexual, claro que sí. ¿No se puede tapar la cámara?", exclamó el uruguayo.

Y, por primera vez en First dates, ambos comensales pidieron una cita sin cámaras para dar rienda suelta a su amor. Pero, mientras ese deseo se cumplía, ambos quisieron tener una segunda cita.

"Me has parecido preciosa físicamente y te tienes una mirada muy sexual", comentó Nicolás para argumentar su decisión. "Tengo ganas de conocerlo más y me ha despertado muchas curiosidades", señaló la profesora y DJ.