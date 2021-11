Pablo Motos, en 'El hormiguero': "Ojalá no haya apagón porque mi mujer no para de comprar"

A finales de septiembre, El hormiguero estrenó la tertulia de actualidad con Lolita, Gloria Serra -sustituida por la periodista María Dabán en los últimos programas-, el periodista Rubén Amón y Juan del Val -que también está presente en la de los jueves-.

Uno de los temas que trataron este lunes fue el posible apagón mundial: "Todos los que habéis comprado camping gas, linternas... que sepáis que ya tenéis nombre: 'Preparacionistas', comentó el conductor del programa.

"Es un movimiento social que se prepara anticipadamente a las emergencias natural o a cualquier otra cosa", afirmó el presentador.

Aunque Trancas comentó que prefería llamarlos "apagoners", provocando las risas en el plató del programa de Antena 3. "Con lo cara que está la luz cualquier día nos la van a cortar porque no vamos a poder pagarla", se quejó la hija de Lola Flores.

"La luz cada día sube más, el gas también lo hará... tendremos que apañarnos con lo que tengamos Yo he comprado botes de garbanzos hervidos, lentejas, latas... papel del baño todavía no", admitió la cantante.

Lolita exclamó: "¡Ojalá no haya apagón!", pero Motos sorprendió a todos cuando comentó: "Sobre todo para no soportar más cosas de mi mujer, que no para de comprar. Cuando llegamos a casa, en vez de encender las luces, las apaga y pone de led".