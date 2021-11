Puig garanteix que s'augmentarà el pressupost per a À Punt si la Justícia dona la raó a Hisenda sobre l'IVA

Sobre aquest tema, Puig, en una entrevista a À Punt arreplegada per Europa Press, ha constatat que els comptes de la Generalitat per a 2022 han entrat en Les Corts amb "unes dificultats clares" i ha assenyalat que li agradaria que el pressupost d'À Punt fóra major com també que hi haguera major pressupost per a polítiques socials i per a les inversions al sector audiovisual i als sectors econòmics en general.

No obstant açò, ha constatat que hi ha "unes limitacions econòmiques" i amb elles "cal jugar". En qualsevol cas, ha garantit que hi ha qüestions que es poden solucionar en el tràmit parlamentari i sobre aquest tema ha afirmat que "si finalment la Justícia dóna la raó a Hisenda sobre la disputa de l'IVA, ens faríem càrrec d'eixa nova aportació".