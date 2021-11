Jedet: "He tenido problemas de adicción, en mi círculo muchísima gente se droga"

Jedet, que saltó a la fama por interpretar a La Veneno en su etapa más joven en la serie Veneno, creada por los Javis, ahora vuelve a la carga con nuevo trabajo, Cardo, en cuya promoción se ha sincerado sobre el problema que tuvo con las drogas y que, afortunadamente, ya ha superado.

"Yo he tenido problemas con las drogas y lo he contado abiertamente. He tenido problemas de adicción y al final lo superé", ha dicho la también influencer en una entrevista para El televisero. "En mi círculo muchísima gente se droga", ha añadido la actriz al respecto.

Además, Jedet también confiesa problemas con el sexo y la comida, en los que se refugió tras una etapa en la que no se quería. "Mi relación con la comida es muy difícil. No puedo pesarme, no quiero mirar las tallas de mi ropa, pero voy a terapia y estoy bien", ha confesado. "Nadie sabe las batallas que libro cada día con mis demonios. Me he sentido tan mal conmigo misma y tan sola, que trataba de autodestruirme con las drogas, la bulimia o el sexo", ha añadido.

Hace no mucho, la actriz fue noticia porque estalló ante las críticas por su disfraz de enfermera en una fiesta. "Yo no tenía ni idea de que las enfermeras estaban luchando contra este tipo de disfraces", se defendió.

"Solo quiero deciros que soy una persona que va a una tienda de disfraces, ve un disfraz, se lo compra y no sabe la causa de las enfermeras que luchan contra la sexualización. Básicamente, porque no tengo que saber todo lo que pasa en el puto mundo", expresó, agradeciendo a quienes le han hablado de ello "con mucha educación".