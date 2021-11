Estos son los mejores y peores 'looks' de alfombra roja de los Premios EMA 2021

Hungría fue el país escogido para celebrar los Premios Europe Music Awards 2021 de MTV y hasta allí se desplazaron los grandes artistas del panorama internacional. Aunque el evento contó con grandes ausencias como Taylor Swift o Billie Eilish, la alfombra roja dejó que otras celebridades nacionales más pequeñas pudieran lucirse.

Aunque fueron pocos los rostros conocido, la pequeña alfombra roja no decepcionó a nadie, dejando looks muy en tendencia con el toque rebelde y experimental que caracteriza a los músicos.

Los mejores vestidos de la noche

Rita Ora en los Premios EMA 2021. GTRES

Rita Ora se convirtió en una de las mejores vestidas de la noche gracias a un llamativo top con un escote recubierto de plumas con una larga cola del mismo material. Con el resto del look compuesto de prendas básicas y un peinado recogido, la cantante lució el cuerpo de Givenchy de forma excepcional. El punto tierno de la noche lo puso Taika Waititi, su pareja, sacando fotos de la alfombra roja de Ora por todos los ángulos posibles.

Maneskin en los Premios EMA 2021. GTRES

Si por algo destaca el grupo Maneskin, además de por su música, es por su estilo. La estética del glam rock sacada de la década de los 60 y 70 la combinan a la perfección con un look que rompe todas las reglas en cuanto a etiqueta o género. Para los EMA 2021, los italianos no han decepcionado con cuatro conjuntos de Gucci que reflejan toda la esencia de Maneskin.

Yungblud en los EMA 2021. GTRES

Yungblud apareció en la alfombra roja con un conjunto bastante atrevido conformado por una americana blanca con muchos detalles en plata y estampado de leopardo de Chrome Hearts, unos pantalones de vinilo de Deady Doll y unos mocasines bicolor de plataforma de George Cox.

El cantante alternativo también protagonizó uno de los grandes momentos de la noche, besando sobre el escenario a uno de sus músicos. Esta completa declaración de intenciones buscaba apoyar el amor más allá del género en uno de los países de la Unión Europea con políticas discriminatorias contra los homosexuales.

Saweetie en los Premios EMA 2021. GTRES

Saweetie se paseó por la alfombra roja con uno de los mejores looks de la noche. La ganadora del premio de Artista Revelación apareció con un vestido firmado por Givenchy de lentejuelas cuadradas en un degradado que pasaba del negro al dorado, con unos flecos al final. Un look muy original y acertado.

Emma Heesters en los EMA 2021. GTRES

Gracias a esta alfombra roja pudimos conocer a la cantante holandesa Emma Heesters y su estilo tan personal. La youtuber de 25 años escogió para la ocasión un traje en rosa chicle muy festivo y lleno de pequeños brillantes. Bajo el blazer, Heesters llevaba un top de bikini a juego que lo combinó con un choker para el total look perfecto.

Los 'looks' más desacertados

Marie Ulven Ringheim (Girl in Red) en los Premios EMA 2021. GTRES

Marie Ulven Ringheim, más conocida como Girl in Red, debutó en la alfombra roja con un look no muy acertado. El icono LGTBI+ apareció con un conjunto increíble para el street style, pero se quedaba bastante informal para una gala de premios.

Gabi Tamaska en los Premios EMA 2021. GTRES

Gabi Tamaska, la ganadora de Factor X Hungría, también acudió a la alfombra roja, aunque con un look más informal de lo que cabría esperar. La cantante apareció con un chándal de Nike y unas deportivas que desentonaban con el glamour que se espera de un evento de tal calibre.

Bettina Buchanan en los EMA 2021. GTRES

Aunque Bettina Buchanan, ganadora de Norwegian Paradise Hotel, acudió a la gala más formal que sus compañeras de esta lista, su vestido verde estaba totalmente arrugado, desmereciendo el diseño y haciéndola parecer bastante desaliñada.