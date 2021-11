Adele se sincera con Oprah sobre su divorcio, su relación con el alcohol, su gran pérdida de peso y su nuevo amor

Adele fue este domingo la protagonista del especial de dos horas Adele: One Night Only, emitido en la CBS y donde la cantante, de actualidad por la publicación de 30, su último disco, se sinceró sobre las cuestiones que han ocupado su vida en los últimos años.

Para hacerlo, se sentó junto a Oprah Winfrey. Con ella compartió los momentos más duros de su etapa más o menos reciente como su divorcio, ser madre separada o su relación con el alcohol. También hizo referencias a su acusada pérdida de peso y su nueva ilusión, el agente deportivo Rich Paul.

Sobre este, señaló: "Es tan gracioso... Es gracioso, sí. Y muy inteligente. Ya sabes, es muy, muy inteligente. Es increíble verlo hacer lo que hace", aseguró sobre su chico. "Y lo fácil que es [la relación]. Ha sido muy sencillo", desveló.

En cuanto a su tormentosa relación con el alcohol, que tuvo lugar en medio de su separación de Simon Konecki, dijo: "Una vez que me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada".

"Me dolían los pies de caminar a través de todo ese cemento"

Sobre su separación en sí, y, en consecuencia, lo que afectó esto a la maternidad, la cantante aseguró: "Es un proceso: el proceso de divorcio, el proceso de ser madre soltera... No ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre". "Se trata dl proceso de llegar por ti misma todos los días, de aparecer por ti misma todos los días. Y más aún administrando una casa o administrando un negocio. Mucha gente sabe de lo que estoy hablando y yo también siento que hice malabares con esas cosas. Y tenía ganas de no hacerlo más", se sinceró Adele, que concluyó: "Me dolían los pies de caminar a través de todo ese cemento".

En cuanto a su acusada pérdida de peso, señaló que fue gracias al ejercicio, que la ayudaba a controlar su ansiedad, y que no fue buscada. La cantante, que se describió a sí misma como una atleta y una hábil boxeadora, avisó de que su peso podría fluctuar en el futuro y que no le preocupa aumentar de peso.