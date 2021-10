Adele explica que se sintió culpable al divorciarse por su hijo: "Desmonté su vida por mi felicidad"

Recientemente, antes incluso de que saliera a la la luz Easy on me, la primera canción de Adele en cinco años y a su vez primer adelanto de su siguiente disco, 30, la cantante aseguraba que había escrito este álbum para explicarle el divorcio de sus padres a su hijo, Angelo, y las redes sociales hicieron alguna que otra broma viral, como ese falso diálogo en el que el pequeño preguntaba por qué no podía ver a su padre nada más que los fines de semana y su madre contestaba con un escueto "Ponte la quinta canción".

Pero lo curioso es que algo de eso es verdad, aunque no con la idea del humor, sino con la de la culpabilidad. La británica ha razonado en una larga entrevista para la revista Vogue, en la que no ha dudado en pormenorizar todo lo referente a sus asuntos personales, cómo necesitaba darle a su hijo de nueve años su "versión de los hechos" puesto que una parte de ella sentía que le había "desmontado su vida".

"Mi hijo me ha hecho muchas preguntas, algunas realmente buenas, muy inocentes, pero para las que, de veras, yo no tengo una respuesta. Por ejemplo, me pregunta que por qué su padre y yo ya no podemos seguir viviendo juntos", se sincera Adele, que no halla el modo de contestar a Angelo sobre estas cuestiones, por lo que sintió "que quería explicarle todo a través de este disco".

“Mum, why do I only see dad on weekends?”



“Track 5.” https://t.co/F4ZYKUGHSo — Gabaghoul (@edgewalker81) October 9, 2021

La autora de éxitos como Rolling In The Deep o Set Fire To The Rain quiere "que cuando él tenga 20 años o 30 años" sepa quién fue su madre: "Quiero que entienda por qué elegí voluntariamente desmontar toda su vida buscando mi propia felicidad. En ocasiones tengo la sensación de que lo hice realmente infeliz. Y esa es una herida muy viva para mí que aún no sé si podré sanar".

De hecho, Adele ha confesado que incluso el disco le puede ayudar a criar a su hijo y por eso ha añadido un tema sobre "cómo espero que trate a su pareja, ya sea una mujer o un hombre o lo que sea". Esta educación también se debe a que su divorcio, aunque amistoso, le generó una ansiedad por la que no llegaba a recordar "qué le había dicho o qué no le había dicho a Ángelo" sobre la separación de sus padres, dado que el pequeño no cesaba de repetir que no lo comprendía.

"Me sentí muy avergonzada por no poder conseguir que todo funcionase. Como mujeres, nos han entrenado para seguir bregando, incluso a través de las películas que veíamos cuando éramos pequeñas. Pero en aquel momento se me rompió el corazón. Nos dicen que debemos aguantarnos. Y yo digo: '¡Al diablo con eso!'", ha finalizado.