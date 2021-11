Kiko Rivera pide perdón a Anabel Pantoja e Isa Pantoja por uno de sus ataques en 'Sábado Deluxe'

Kiko Rivera ofreció este sábado una entrevista en el Deluxe. En ella habló sobre cuestiones como sus desencuentros con Isa Pantoja, con Anabel Pantoja o el punto en el que está la relación con su madre, Isabel Pantoja, tras el encuentro que tuvieron a consecuencia de la muerte de Doña Ana.

El DJ volvió a ser extremadamente duro tanto con su hermana, Isa Pantoja, como con su prima, Anabel Pantoja. Y es que, a esta última no le perdona que celebrara su boda tan escandalosamente cuando acababa de fallecer su abuela.

Un reclamo que se sumaba a los múltiples ataques que le había dirigido a la pareja de El Negro por no posicionarse de su parte en el conflicto sobre Cantora. Esto mismo afeó también Rivera sobre Isa Pantoja, aunque los ataques a su hermana fueron más allá y le echó en cara todas las veces que había estado ahí para ella.

"Mi prima le tiene pánico a alguien de allí. No sé si a mi tío o a mi madre. Mira si es así, que cuando murió mi abuela fue antes a ver a mi madre que a su padre. Tengo la sensación de que Anabel no hablaba con mi madre, sino con mi tío", reflexionó.

"Necesito mi mente sana y mi corazón sano. Quiero sentarme con ellas dos a hablar de todo lo que ha pasado. No pido ayuda, creo que entre familiares esa ayuda no hay que pedirla, te tiene que salir. No te voy a decir que lo arreglaremos, pero sí que voy a poner de mi parte", adelantó.

En otro momento, la pareja de Irene Rosales también aprovechó para retirar uno de los múltiples ataques que había lanzado tanto a Isa Pantoja como a Anabel Pantoja: que ninguna de ellas tiene "oficio ni beneficio", dando a entender que no sabían ganarse la vida. "Puedo tener un enfado pero a veces, cuando nos ponemos en caliente, decimos cosas que ni sentimos. Les pido perdón aquí en público", concluyó.