Un concierto para San Esteban: Los MTV EMAs arrancan con una noche de héroes

Este domingo se celebran en Budapest los Europe Music Awards (EMAs) del canal internacional MTV. Esta cita, en la que se conocen los nombres de los músicos e intérpretes más queridos por los fans europeos, viene siempre precedida de un gran concierto al aire libre, que posteriormente se emite en el espacio World Stage de la MTV.

La velada se celebró este sábado en la llamada Plaza de los Héroes de Budapest, donde se erigen las estatuas de los líderes de las siete tribus fundadoras de Hungría y del patrón del país, San Esteban.

El primer rey de Hungría capitaneó a los en torno a 7.000 espectadores aquincenses que vieron anoche a OneRepublic dar el concierto que abrió boca para la gran gala de este domingo (se emite en España, en MTV, a partir de las 21 h).

Fue una noche de héroes, no solo por el abrumador lugar del recital, sino por la resistencia estoica de quienes acudieron en una noche gélida que comenzó con una leve llovizna que fue remitiendo a medida que la música se hacía su hueco.

La banda se entregó a fondo, con un Ryan Tedder impecable en lo vocal y lo artístico, llegando a saltar del escenario para darse un baño de masas con su público a los pies del mismo.

Antes, había actuado el grupo húngaro Azahriah y había amenizado la espera hasta OneRepublic el DJ Joel Corry, que para gozo de los hispanohablantes presentes llegó a pinchar Pepas, la canción de Farruko (sí, la del agua, la seca, la discoteca y otras rimas elaboradas, además de pastillas).

Distance, Secrets, Good Life, Stop and stare, Rumor has it, love runs out, Sucker, Halo, Rescue me, I Lived, Run, Richter, Apologize, Counting Stars y Lose Myself fueron los temas que musicalizaron la noche de Budapest, que acabó con espectáculo de pirotecnia, iluminando, como la música y el show, a los héroes del pasado.