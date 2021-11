La Xunta ve "mala noticia" el decreto que elimina las recuperaciones porque el sistema educativo "pierde credibilidad"

En declaraciones a los medios durante la inauguración de una exposición sobre el arquitecto Antonio Palacios en Vigo, Rodríguez ha lamentado que el Ministerio de Educación y Formación Profesional vuelva a "rectificar sobre una rectificación", ya que inicialmente se había planteado una moratoria de un año para esta medida.

"Ahora, amparándose en un informe del Consejo de Estado que no es vinculante, (el Gobierno) vuelve a decir que no va a haber exámenes extraordinarios en este curso", ha criticado el conselleiro, quien ha tachado de "sinsentido" que estas evaluaciones se vayan a desarrollar "con un margo legal diferente" al que estaba en vigor cuando comenzó el curso.

Además de este "caos" que ve la Xunta, esta medida "quita oportunidades a los alumnos de poder seguir adelante" y "consolida la idea de que el sistema educativo para el Gobierno de España es un sistema tendente al aprobado general, con toda las desigualdades sociales y perjuicios que tiene para las familias con menos recursos".

"No es una reacción partidista", ha subrayado el conselleiro, porque este decreto lo que hace, a su juicio, es "engañar a los niños diciéndoles que todo va a ser fácil, que no hay problemas, que no hay que esforzarse, que todo da igual". "Es la ley del 'da igual'", ha recalcado.

"Pedimos, con toda la lealtad, a la nueva ministra (Pilar Alegría) que rectifique este decreto, que no siga la línea irracional que siguió su predecesora (Isabel Celaá), porque de hacer esto estaríamos consolidando un auténtico despropósito", ha insistido Rodríguez.

LO EVALUARÁ "JURÍDICAMENTE"

Preguntado sobre si habrá un frente común junto a otras comunidades para oponerse a la aplicación de este decreto, ha optado por la prudencia porque las autonomías se enteraron este jueves. No obstante, ha confirmado que la Xunta lo evaluará "jurídicamente", porque "a mitad del partido" no se puede "cambiar las reglas".

Eso sí, a pesar del "jarro de agua fría" que supone esta medida, el conselleiro ha descartado la desobediencia. "Respetamos el marco legal y el Estado de derecho", ha asegurado Rodríguez, aunque ha reiterado que estudiará "qué se puede hacer y qué marco jurídico se puede plantear" para garantizar "la igualdad de oportunidades" y "algo básico como la cultura del esfuerzo".

"Me consta que otras comunidades de otros signos políticos piensan lo mismo que pensamos nosotros, pero a lo mejor no lo dicen", ha apostillado.

En este contexto, ha aprovechado para reivindicar que Galicia "es un ejemplo de que es posible mejorar" el nivel educativo, de "aumentar los portcentajes" de aprobados y de "reducir el fracaso escolar" aplicando "medidas lógicas".