Morris (Tate Modern) anima a asumir un papel "proactivo" para reducir la desigualdad de género en el arte

Así lo ha comentado la historiadora en la primera jornada del Foro de Mujeres en las Artes Visuales (ForoMAV21), que se celebra desde hoy en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València.

En una entrevista online conducida por la crítica de arte Marisol Salanova, la especialista británica ha aseverado: "Creo que los museos deben ser espacios de conversación y colaboración. Por eso mismo, debemos ser receptivos e invitar a activistas a nuestra organización. El objetivo no solo es lograr igualdad de género en términos numéricos, sino reescribir la historia que cuentan los museos desde nuevos puntos de vista".

Frances Morris ha reconocido que la colección internacional de la Tate Modern es un buen ejemplo de colección igualitaria, "pero nuestros logros no son la norma". "Al repasar estos últimos 30 años, observo que han cambiado muchas cosas. Pero no se puede aislar un momento concreto de cambio significativo. Lo que yo he visto es un cambio muy lento y progresivo, tanto en la naturaleza de las instituciones como en la manera de abordar la cuestión del género".

Morris ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la Galería Nacional de Arte Británico y Arte Moderno, donde ingresó como comisaria de exposiciones en 1987. Ejerció el papel de responsable de exposiciones entre 2000 y 2006, y después fue nombrada directora de la Colección de Arte Internacional, hasta su nombramiento como directora de la Tate Modern en 2016.

Asimismo, ha liderado la transformación de la colección internacional de la Tate, ampliando y diversificando estratégicamente su alcance internacional; aumentando la representación de mujeres artistas y desarrollando la colección de arte y performance en vivo.

TRECE PROYECTOS CULTURALES "MODÉLICOS"

La programación del ForoMAV21 ha arrancado este viernes con una presentación a cargo del director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y del CCCC, José Luis Pérez Pont; la presidenta de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV), Lola Díaz González-Blanco; y la portavoz de MAV en Alicante, Castellón y Valencia, Rosalía Torrent.

"El proyecto cultural del CCCC y del Consorci de Museus mantiene una línea de trabajo que busca la igualdad y la inclusión, así como la reconstrucción del relato histórico desde una perspectiva de género", ha destacado Pérez Pont.

Tras la puesta en escena de la performance 'Ni musas, ni sumisas', por parte del colectivo ArteyActivismoFem, y la entrevista con Frances Morris, ha dado inicio el Panel de Buenas Prácticas. En esta edición del foro se ha seleccionado una veintena de proyectos culturales, exposiciones y colectivos que destacan por su labor pionera en favor de la igualdad en el sector de las artes visuales.

Entre ellas, se ha destacado la línea de trabajo experimental de las galerías madrileñas Cómo ser fotógrafa y Beatriz Pereira, especializadas en la representación exclusiva de artistas mujeres, y la galería valenciana The Liminal, enfocada a artistas mujeres y queer.

También se ha resaltado la exposición "Pintar, crear, viure.Dones artistes de l'Alt Empordà (1830-1939)"; el proyecto "Mujeres artistas en España (1830-1939)" y el trabajo de colectivos como Nosotras Proponemos (Argentina), Archivas&Documentas/Mujeres, Arte y Visualidades (Ecuador) y La Revuelta (Guatemala). La IAWM (International Association Women's Museums), el archivo AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibition), el Portal de Igualdad (Valencia) y el Grupo de Trabajo Museus i Gènere (Cataluña) también han sido sometidos a análisis.