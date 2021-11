El XIV Foro de Salud debate en el Parlament balear sobre la transformación digital del Sistema de Salud Nacional

Este foro, bajo el título 'Aprendizaje post COVID: el momento de la digitalización', ha abordado que la transformación digital del Sistema de Salud Nacional no debe centrarse, únicamente, en una disminución de la presión asistencial presencial, sino producir una atención de mayor calidad.

Según ha informado el Parlament en un comunicado, una de las principales conclusiones del Foro es que la digitalización del Sistema Nacional de Salud (SNS) "es una prioridad inaplazable para los pacientes" y "para garantizar una mayor efectividad en los modelos asistenciales y de prevención".

Este Foro, dirigido a políticos en activo de las diferentes Comunidades Autónomas, coincide con la temática expuesta recientemente por el Observatorio Economía y Salud Boehringer Ingelheim del CEPPyG que, a través de su informe 'La digitalización del Sistema Nacional de Salud', identifica los retos y las oportunidades que debe afrontar el SNS para su proceso de transformación digital.

"La digitalización del SNS no debe centrarse, únicamente, en una disminución de la presión asistencial presencial, sino producir una atención de mayor calidad, basada en un control más preciso de la evolución de la patología, y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz que, de no existir otro remedio, incremente la calidad de vida y reduzca las hospitalizaciones y riesgos asociados", ha afirmado el fundador y director de la start up sanitaria Hiris Innovation Technologies, Jesús María Fernández.

Por su parte, la directora-gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, María Dolores Rubio, ha considerado que "deben potenciarse aquellas actividades que, potencialmente, puedan desarrollarse vía telemática". "Esto generaría información valiosa para un mejor manejo del paciente por parte de los profesionales sanitarios involucrados en su abordaje, además de incluirle en la toma de decisiones", ha señalado.

Finalmente, la directora del CEPPyG, Carmen Mateo, ha insistido en la importancia de que la innovación y la sanidad vayan de la mano. "A pesar de las dificultades que supone todo cambio, debemos mantener el rumbo fijo: abrir el sistema a la infinidad de posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas de tratamiento inteligente de la información sanitaria. El Centro de Estudios siempre apostará por este tipo de iniciativas que permitan acercar las últimas tendencias a la sociedad", ha recalcado.