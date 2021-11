Concha Velasco reflexiona sobre su retirada de los escenarios: "Se aprovechan de los mayores"

Concha Velasco ha concedido su primera entrevista tras anunciar su retirada de los escenarios el pasado mes de octubre. La actriz, de 81 años, ha charlado con la revista ¡Hola! sobre la etapa vital que atraviesa, que es mucho más tranquila en comparación con los meses anteriores. Además, ahora vive en una nueva casa.

La intérprete reconoce que se siente "pachucha", aunque cuenta con el apoyo de sus hijos, quienes la convencieron para que dejara la actuación tras una prolífica carrera en cine, teatro y televisión.

"Sabían que no podía seguir, me cuesta trabajo andar, estoy pachucha de salud... Ellos no quieren verme mal", ha explicado, recordando que hay quienes, por desgracia, "se aprovechan de la gente mayor para ridiculizarla"

"Soy mayor, pero tengo la cabeza muy bien puesta. Soy Concha Velasco, tengo mucha suerte de serlo y defiendo a la gente mayor", ha añadido al respecto, admitiendo que es inviable su vuelta al teatro porque "si se deja, se deja".

Eso sí, la actriz ha asegurado que no dudará en interpretar papeles que no le supongan demasiado esfuerzo. "Cosas pequeñas, puntuales y cómodas para mí", ha dicho, como "doblar" o "hacer algún cameo en una serie": "Lo que no quieren mis hijos es que duerma fuera, en hoteles".

La intérprete se ha mudado a casa de su hijo Paco, que vive puerta con puerta con su hermano. "Manuel me ha hecho feliz trayéndome a casa. Que dijera: 'Te vienes a vivir con nosotros', ha sido la gran alegría, lo que más tengo que agradecer a la vida", ha señalado.

"Desde que vivo en esta casa, estoy fenomenal. Haberme traído aquí ha sido la ilusión de mi vida, no se me hubiera ocurrido a mí nunca", ha sentenciado, agradecida.