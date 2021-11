Sanidade ratifica la instalación de la unidad de demencias del área de Vigo en el Hospital do Meixoeiro

Durante el pleno del Parlamento de Galicia, la diputada socialista Noelia Otero ha dirigido una interpelación al Gobierno autonómico en la que ha recalcado la necesidad de esta unidad visto el número de casos que afecta a España y a la Comunidad.

Otero ha señalado que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), son 600.000 las personas afectadas de demencia en España, y advierten además de que la cifra se va a "duplicar" en los próximos años. El número aumenta considerablemente si se tienen en cuenta los datos ofrecidos por la Confederación Española del Alzheimer, que revela 1.200.000 casos en España. En Galicia, son 70.000 las personas afectadas, según la Federación Alzheimer Galicia.

El conselleiro de sanidade, Julio García Comesaña, que ha respondido a la interpelación, ha asegurado que "en cuanto las obras terminen", coincidirán en el mismo espacio físico los recursos que llevan activos desde hace tres años.

Y es que, según ha explicado Comesaña, desde hace tres años un equipo de seis profesionales, entre los que se encuentran enfermeros y un especialista de neurología, "dedican el 100% de su tiempo" a las demencias, por lo que Comesaña considera que se está dando "una atención apropiada".

Con todo, ha asegurado ser consciente del problema al que se enfrenta la sociedad -especialmente la gallega dado su envejecimiento-, de ahí que para 2022 preparen el Plan Galego de Demencias, para coordinar los recursos y la atención a los enfermos "independientemente de donde vivan" y que permitirá, entre otras medidas, establecer estrategias para el diagnóstico precoz.

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

El conselleiro de Sanidade ha respondido también a una interpelación del grupo popular, planteada por la diputada María Encarnación Amigo, que ha preguntado por el impacto en la mejora de la asistencia sanitaria pública tras el convenio firmado por la Xunta en 2015 con la Fundación Amancio Ortega.

La diputada popular ha lamentado que los socialistas criticasen a la Xunta por "recurrir a un multimillonario" en 2015 cuando el PSOE y Podemos "lo hicieron este año con 10 equipos para la terapia de protones".

"¿Quién defiende la sanidad pública de los que dicen que defienden la sanidad pública?", se ha preguntado Comesaña al respecto, tras lo que ha asegurado que en el convenio del Gobierno autonómico con la fundación del empresario textil no hubo "interferencias ni injusticias", puesto que la dotación se destinó a lotes de aceleradores lineales ya iniciados por el Sergas, en un contrato entre 2015 y 2023.

De los 10 previstos, ha informado el responsable de Sanidade, se va a instalar ahora el último. "Estos aceleradores estuvieron sin actividad sólo un 1% del tiempo programado, con más de 27.000 pacientes tratados", ha señalado Comesaña. En cuanto a los equipos de diagnóstico de cáncer de mama, el conselleiro ha recordado que se han realizado más de 294.000 mamografías.

Por último, en lo que respecta al convenio firmado con la fundación en mayo del año pasado, Comesaña ha afirmado que ya se ha instalado el equipo de secuenciación masiva de ADN para la Fundación Pública Gallega de la Medicina Genómica, adjudicado y formalizado por un importe de 1,4 millones de euros.

CONVENIO CON ÓPTICAS

El responsable de Sanidade ha sido el encargado también de contestar una interpelación socialista, defendida por el diputado Julio Torrado, sobre la colaboración del colectivo de ópticos y optometristas en la asistencia sanitaria visual.

Torrado ha afeado a la Xunta no tener "voluntad" de renovar ni de mejorar el convenio firmado en 2007 y que perduró hasta 2009. Debido a esto, señala, "hoy en Galicia no tenemos capacidad de dar todo el servicio". "Más de la mitad de los ayuntamientos no tienen óptica que haga determinadas operaciones visuales", ha aseverado el socialista.

Comesaña ha rebatido, sin embargo, que el convenio se ha renovado todos los años, con 12.000 euros anuales, que ha permitido atender a 50.000 personas y al que se han adherido 170 ópticas.

"En 2020 el Sergas ofreció mejoras en el convenio, pero el Colegio las rechazó y empezamos con las ópticas, con los propios establecimientos. Creemos que resuelven necesidades, que permiten obtener una revisión gratuita y meter los datos en el servicio para el seguimiento por parte del médico de familia o por el servicio de oftalmología", ha defendido el conselleiro.

En cuanto a una posible compensación económica a los profesionales, para compensar "ese tiempo y herramientas invertidas", según ha destacado Torrado, Comesaña la ha desechado por ser aquellos que se someten a la revisión "potenciales clientes" de los establecimientos. Este sistema, ha defendido el conselleiro, ha permitido además liberar huecos en la agenda de los facultativos gallegos.