Rubio llança quaderns per a xiquets amb TDAH, dislèxia i altres trastorns que afecten al rendiment escolar

La col·lecció, amb cinc quaderns, està basada en dinàmiques "innovadores" d'intervenció en Audició i Llenguatge, i té per objectiu desenvolupar les competències que afavoreixen els processos d'aprenentatge. A més, pretén "eliminar l'estigma d'haver de repassar amb materials específics per a xiquets més menuts, una cosa que hi ha vegades que es converteix en una situació dolorosa" per als xiquets.

Un recent estudi, desenvolupat durant més de deu anys pels hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, va deixar en evidència una important bretxa en el sistema educatiu i sanitari davant la falta de diagnosi en casos relacionats amb els trastorns del desenvolupament neurològic en xiquets que afecten al rendiment acadèmic, tals com el dèficit d'atenció, la dislèxia, la discalcúlia, la dislàlia o disgrafia, entre uns altres, segons ha explicat l'editorial en un comunicat.

Aquesta situació ocasiona un greu perjuí per als menors per la falta d'atenció primerenca, i això que cada any més d'un milió d'estudiants comencen l'arrancada del seu curs amb la premissa de saber que necessiten una ajuda extra, encara que només la meitat d'ells compten amb eixe diagnòstic, que acredita algun trastorn de l'aprenentatge, relacionats amb el llenguatge i la comunicació, o per problemes derivats de situacions de desavantatge socioeducatiu.

Per a contribuir a pal·liar aquesta situació des de l'inici, Rubio ha publicat un material en el qual "s'ha bolcat especialment tot el seu equip d'assessors pedagògics", ha assegurat la marca.

Els quaderns busquen desenvolupar les competències que afavoreixen els processos d'aprenentatge, i al mateix temps contribuir a evitar problemes d'autoestima o ansietat derivats del trastorn d'origen, detectats o no a temps. La col·lecció "busca que se senten positius i bé treballant amb aquests quaderns". Per a aconseguir-ho, s'evita "qualsevol terme negatiu, que puga danyar-los en la seua confiança, com a reforç o recuperació".

Els cinc exemplars que integren aquesta col·lecció treballen competències clau, una d'elles fonamental com és la de comprendre les emocions que sents quan estàs en una situació vulnerable pel desavantatge des del qual parts durant l'aprenentatge.

En concret, la col·lecció 'Mejora tus competencias' es compon dels quaderns 'Para escribir y leer mejor', 'Para comprender mejor lo que lees', 'Para concentrarte y memorizar mejor', 'Para razonar con lógica y calcular mejor' i 'Para comprender tus emociones mejor'.

En paraules del director general de Rubio, Enrique Rubio: "Per a nosaltres era tan important que milloraren en el seu aprenentatge, en competències clau com la lectura, la mnemotècnia o el càlcul, com treballar amb ells per a afermar la seua confiança i el respecte que senten per si mateix, perquè l'autoimatge que es construeixen durant eixa etapa és fonamental per a la seua fortalesa durant els pròxims anys".