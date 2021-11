Este martes se cumplía el quinto aniversario de la muerte de La Veneno, que volvió a la actualidad tras el éxito de Veneno, la serie que hicieron Javier Calvo y Javier Ambrossi para Atresplayer.

Para hablar de ella, y recordarla, Sálvame contó con la presencia de una de las hermanas de Cristina Ortiz, Trini, que accedió a entrar por videollamada con el programa.

Sin embargo, los espectadores se llevaron las manos a la cabeza cuando vieron que, una y otra vez, se refería a Cristina en masculino. A pesar de los intentos de Jorge Javier Vázquez por corregirla, Trini mostraba su postura firme ante ello.

"Trini, por favor, de verdad, que luego hay mucho revuelo", le dijo el presentador. "Di: 'de tu hermana', por favor".

"Pues siento mucho que haya mucho revuelo, pero tienen que respetarme a mí también. Para muchos será mi hermana, pero hasta la canción que pusieron en la serie dice: 'Joselito, Cristina, La Veneno'. Yo no entiendo por qué no aceptan que llame a mi hermana como me dé la gana. Estoy en mi derecho", alegaba Trini.

Un hecho que no pasó desapercibido para el gran público, que acudió a las redes sociales para cargar contra ella y contra el programa por permitirlo. Muchos se quejaron, incluso, que en uno de los rótulos también se dirigieran desde el espacio de corazón en masculino.

La Veneno era un hombre. Así lo afirmaba él mismo y así lo afirma hoy su hermana. Sin embargo, en Sálvame le piden que por favor le trate de 'ella'. Su hermana no quiere y pide respeto. Dejad de instrumentalizar el personaje, desgraciados. Ni muerto le respetan. #yoveosalvame — Lidis (@LidisInTheWind) November 9, 2021

Rotulan a la Veneno como "hermanO"

Perfecto, eh#yoveosalvame — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) November 9, 2021

la hermana de la veneno la sigue tratando en masculino 😳 — Alba🌈 (@albixgomezz) November 9, 2021

Sálvame vuelve a tratar a La Veneno en masculino, porque Trini sigue hablando de su "hermano". Hay que joderse. Así no #YoVeoSálvame — Mike Medianoche (@mikemedianoche) November 9, 2021

Carmen Alcayde también se enfrentó a Trini por llamar "hermano" a Cristina. "Si tú dices eso, harás que mucha gente se sienta ofendida". Lejos de rectificar, la familiar de Cristina Ortiz siguió en sus trece.