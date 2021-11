CCOO reclama al Consell la reversió del servei públic d'ambulàncies

En eixe sentit, urgeix a superar l'actual model de gestió externalitzada mitjançant macro contractes públics, que suposen 226 milions d'euros per a quatre anys, amb empreses privades adjudicatàries d'aquests servicis.

Així consideren que és el moment d'avançar cap a un model integral de gestió pública realitzat directa i íntegrament des de la pròpia Conselleria de Sanitat, mitjançant la creació d'una empresa pública que gestionaria el servei, i se subrogaria amb l'actual personal.

Segons el parer del sindicat, el transport sanitari no pot considerar-se com un mer servici de transport de malalts, sinó que és "un servei essencial per a la societat, ja que des d'aquest servei es realitza la primera atenció sanitària als ciutadans, en molts casos urgent, així com el trasllat de malalts, per personal Tècnics en Emergències Sanitària, degudament format i qualificat".

Per ella, la gestió pública i directa del servici comportarà "sinergies de millora qualitativa" dels nivells de prestació del servici, disponibilitat de mitjans tècnics i humans, comunicació i formació cap als professionals, que "repercutirà favorablement en l'atenció de la ciutadania" i que seria "perfectament viable amb els actuals costos".

EXPERIÈNCIES PRÈVIES EXITOSES

En eixe sentit, apunten al fet que el model de gestió directa proposat per CCOO està implementat "amb èxit" fa diversos anys en la Comunitat Balear, mentre que Navarra té previst instaurar-lo a partir de l'any 2022, està en fase d'aprovació parlamentària a Catalunya i la Comunitat de la Rioja ja ha anunciat la seua futura implementació.

"La reversió pública d'aquest servei públic i essencial és ja un fet en gran part del territori nacional, i així li ho exigim al Consell de la Generalitat Valenciana", conclouen.