Infecar acoge el 7 de diciembre 'De vuelta a los 90' con Corona, Haddaway, Proyecto Uno, Whigfield y Los Salvapantallas

Según informa la organización en un comunicado, estos artistas presentarán sus éxitos acompañados por dj's como Paco Medina, Marco Medina, Kike Suárez, DJ Julio y DJ Francis.

Temas como 'What is love', 'Saturday Night' o 'The Rhythm of the Nigth' serán sólo algunos de los grandes hits con los que el público experimentará un verdadero viaje en el tiempo para volver a disfrutar de las canciones que marcaron una época.

Por su parte, uno de los atractivos de este festival es su oferta de ludoteca, para que los padres que lo deseen puedan dejar a sus hijos para disfrutar del concierto. Todos los menores de siete años acompañados de un adulto pueden entrar de forma gratuita.

Además, una amplia zona de gastronomía y barras, videojuegos, zonas temáticas y zona de descanso completan la oferta de esta cita con la música.

Las puertas del Recinto de Infecar estarán abiertas desde las 17.00 horas. Las entradas están a la venta en El Corte Inglés,