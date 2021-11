Detinguda una parella després d'agredir-se mútuament i acabar en un centre mèdic a València

La detenció dels dos joves, de 22 i 24 anys, -que segons ha pogut saber Europa Press eren parella-, es va produir el dissabte a la vesprada en un domicili del districte del Marítim de València, després d'iniciar-se una discussió entre ells, pel que sembla, per haver pujat una foto a les xarxes socials dient que anava a eixir de festa.

Sobre les 17.00 hores, els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudiren al domicili on estava produint-se la baralla sense que pogueren separar-los. Els agents van localitzar en la casa a tres persones, els dos homes i una dona, germana d'un d'ells.

Els agents van observar diversos objectes pel terra, fracturats, així com taques de sang en les parets i van comprovar que un dels homes sagnava pel cap i presentava ferides al tòrax i al coll, mentre que l'altre tenia esgarrapades en pit, abdomen i cara.

Els agents es van entrevistar amb les tres persones i van esbrinar que, moments abans, els dos homes havien començat una discussió que va acabar en agressió per les dos parts, sense que la dona poguera mediar entre ells, per la qual cosa va cridar a la Policia.

Per tot açò, els agents van detindre els homes com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. Tots dos van ser atesos per les seues lesions en un centre mèdic. Els detinguts, sense antecedents policials, han passat a disposició judicial.