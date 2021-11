Soraya Arnelas explica por qué no muestra el rostro de su hija recién nacida: "Dijisteis cosas muy feas"

Apenas dos semanas después del nacimiento de Olivia, la segunda hija de Soraya Arnelas, la artista ha dado el motivo de por qué no ha enseñado aún el rostro de su bebé en las redes sociales.

La cantante extremeña se ha sincerado con sus seguidores en las redes y ha asegurado que a Olivia se la conocerá "pronto", aunque la dejará ver con más tiempo, tomándose "más tranquilidad" después de cómo fue recibida por la prensa su hija Manuela cuando nació, hace ahora cuatro años.

"La enseñé demasiado pronto y muchos dijisteis cosas muy feas, por lo tanto hay que esperar ahora un poquito. Y la enseñaré, por supuesto, pero lo voy a hacer a mi manera y con mis condiciones", ha sostenido la celebrity.

Poco después del nacimiento de su segunda hija, la cantante sigue sorprendiendo en redes con su recuperación y su buena apariencia. Y es que la cantante ha demostrado que se está cuidando.

Tras dar a luz a su hija el pasado 27 de octubre, con 2 kilos y 730 gramos, Soraya ha comentado que aún sigue en fase de recuperar todas sus fuerzas, curar al completo sus puntos por la cesárea y de perder parte de la barriga que aún le queda.

"No estoy recuperada del todo, todavía me quedan cuatro kilos y la barriga no está del todo en su sitio. Digamos que estoy casi al 80%", ha comentado por sus stories de Instagram. Y es que ha provocado la admiración general por la naturalidad posando y su impecable apariencia en las últimas fotografías publicadas: "Son casi 17 años aprendiendo a posar un poquito y a elegir muy bien las prendas".

Ella misma lo aclaraba en la última fotografía que compartía con su "familia", actualizando sobre su estado de salud y sobre cómo avanzan las relaciones con la nueva integrante de su hogar. "Por aquí todo bien, familia, disfrutando, mucho mejor de los puntos. Me he animado hasta a ponerme el labio de rojo", ha añadido.