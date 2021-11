Una gran passarel·la de 300 metres enfront de l'Hemisfèric serà la nova meta de la Marató València

L'Organització de la Marató València, a càrrec de la SD Correcaminos i de l'Ajuntament de València, va decidir canviar la ubicació de la meta degut al fet que durant aquest 2021 el Museu de les Ciències Príncep Felipe -lloc habitual en l'última dècada- ha acollit el punt de vacunació massiva enfront de la COVID-19 i "no es tenia la certesa" que el 'vacunòdrom' estiguera desmuntat per a la data de la prova, per la qual cosa "va caldre treballar amb altres opcions amb la intenció de no ser cap interferència per a aquesta acció de vacunació".

La nova meta, al costat de l'Hemisfèric, tindrà una recta 100 metres més llarga que l'anterior, amb quasi 300 de longitud, a la qual s'accedirà directament després de la baixada al Jardí del Turia, un descens que s'ha "suavitzat i uniformat" per a ser "més còmode", segons ha informat l'organització en un comunicat.

D'aquesta forma, s'eviten els dos últims girs de 90 graus que tenia el traçat i es possibilita disposar d'una zona de postmeta "molt més àmplia i segura" i d'una millor zona d'evacuació per als corredors.

La resta del circuit és bàsicament el mateix de 2019 amb diferència dels primers quilòmetres. En concret, després de prendre l'eixida en la Plaça de la Marató, pel vial dret del pont de Monteolivete, en la plaça d'Europa, els corredors giraran a l'esquerra pel passeig de l'Albereda fins a arribar a l'avinguda de Balears, on tindran tres quilòmetres en línia recta per una àmplia avinguda que permetrà que la carrera "s'estire còmodament".

Els altres canvis que s'han realitzat són "xicotets ajustos" per a "millorar, si cap, la bonança d'un circuit dissenyat per a aconseguir les millors marques possibles de l'elit o dels milers de corredors populars que els acompanyaran aquest 2021 en el retorn dels participants no professionals".

El responsable de circuits, Ricardo Íñiguez, amb Blanca Iribas i Ximo Navarro, espera que siga "un circuit encara més ràpid especialment en la part final, on l'altimetria els serà favorable i només trobaran un gir en els últims tres quilòmetres".