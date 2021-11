'Imago Mundi', la nueva propuesta del Cicus, muestra la "pulsión del ser humano por representar el mundo"

La Universidad de Sevilla (US) organiza la exposición 'Imago Mundi', en su Centro de Iniciativas Culturales (Cicus), en la calle Madre de Dios, en el marco de los actos celebrados con motivo de los 25 años de 'Ivorypress', editorial de referencia internacional especializada en libros de artistas, fundada por Elena Ochoa Foster, sumándose así la US a otras instituciones, museos, bibliotecas y universidades internacionales, entre las que se encuentran la Biblioteca Nacional de España, Neues Museum, Museo Reina Sofía, Universidad de Stanford, The Museum of Modern Art, British Library, Kettle's Yard, Bodleian Library, Warburg Institute y Yale Centre for British Art, entre otros.