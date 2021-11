Mayka, de 'La isla de las tentaciones', carga contra su exnovio Pablo Montoya: "Pensaba que era mi amigo"

Mayka Rivera, de La isla de las tentaciones, se ha sincerado en su canal de Mtmad sobre su paso por La última tentación antes del último debate del programa. La murciana se ha mostrado muy dolida con algunos compañeros y especialmente decepcionada con su expareja, Pablo Montoya.

"Hay gente que no quiere ni ver esta noche, como por ejemplo Gonzalo, Fani o Marta. Han sido mis tres enemigos", sentenciaba la influencer, que se mostraba muy afectada por el trato que estos compañeros le dieron durante esta edición y por acusarla de "falsa": "Falsas vosotras. ¿Por qué no me lo decís a la cara? ¿Queréis manipular a la audiencia?"

Pero, sin duda, la persona que más le ha decepcionado tras ver el programa ha sido su exnovio Pablo del que dice haber visto actitudes y comentarios que no le han gustado nada: "Pensaba que era mi amigo". "Quizá si me lo hubiera contado, lo hubiera entendido", explicaba la murciana, detallando que se refería a ciertos comentarios que hizo en su enfrentamiento con su actual pareja, Alejandro Bernardos, y cosas que ha "tergiversado".

Mayka ha valorado de manera muy positiva su paso por La última tentación, especialmente por considerar que se ha visto una imagen que "se acerca más" a cómo es ella: "Estoy tranquila y feliz". Aún así, se lleva el mal recuerdo de la convivencia, que se le hizo mucho más dura que en su primera edición: "Eran todos una piña y yo era la ovejita negra".

Por todo ello, la joven ha puesto en una balanza su experiencia en los dos programas y, aunque considera que en líneas generales La última tentación ha sido más positiva, por sentirse bien consigo misma, considera que La isla de las tentaciones fue más constructiva y bonita.