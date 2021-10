Mayka Rivera ('La última tentación') carga contra Gonzalo Montoya: "Es el más fantasma de todos"

Mayka Rivera se ha adelantado a la celebración de Halloween y ha subido a su canal de Mtmad un vídeo junto con su compañera y amiga Melodie, que la ha maquillado como un payaso terrorífico mientras hablaba de sus compañeros de La última tentación.

De todos los concursantes, ha sido especialmente crítica con Gonzalo Montoya, con quien tuvo una breve aventura hace más de un año. Según contó el sevillano, ambos se conocieron una noche en la capital andaluza mientras el novio de ese momento de Mayka, Tony Spina, estaba participando en La casa fuerte.

Ahora, la murciana participa en el reality de Telecinco con su pareja actual, Alejandro Bernardo. Sin embargo, parece que sigue teniendo rencor al ex de Susana Molina después de su "desliz". Por es lo ha denominado como "fantasma" y "vampiro chupasangre" en su último contenido.

"Gonzalo es un fantasma", Mayka estalla contra Gonzalo y Pablo y Marta de #LaÚltimaTentación 😱 https://t.co/xmvsk8yjwX pic.twitter.com/FtDvUwlQMA — mtmad (@mtmad) October 25, 2021

Mientras estaba siendo maquillada, ha jugado a definir a los participantes más "malos" del concurso y Montoya se ha llevado el premio gordo. Aunque ha asegurado que "no iba a malas" ha declarado sin rodeos que "Gonzalo es el mas fantasma de todos". "Va de alguien por la vida, criticando y juzgando, pero debería mirarse a sí mismo antes de ir contra los demás", ha criticado sin piedad: "A él es al que menos le importa hacer daño de toda la edición".

En otra parte del juego, también lo ha señalado como "vampiro chupasangre" porque la única razón que tiene para hacer daño a los demás es conseguir su propio beneficio: "Habla mal de sus compañeros para salir más en pantalla", ha explicado.

"No tenía muchos asuntos pendientes. Yo era una de ella, pero lo que pasó entre nosotros fue hace un año y se quedó ahí la cosa. Se ha metido en otras peleas para tener más minutos en el reality", ha añadido.

Por supuesto, también ha tenido palabras para Marta Peñate quien asegura que es una "brujilla maligna": "Yo no tengo nada en su contra, pero ella conmigo si y yo pienso que no me merezco la caña que me da porque no la he hecho nada malo".