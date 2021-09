Mayka rompe a llorar en 'La última tentación' por las palabras de Gonzalo: "No estás conmigo porque yo no quiero"

Telecinco emitió este lunes el debate de La última tentación. Presentado por Sandra Barneda, el programa ofreció algunas imágenes exclusivas del reality y las comentó con los colaboradores. En el último capítulo de La última tentación, Mayka revelaba que Gonzalo era el motivo real por el que la murciana dejó a Tony Spina a su salida de La casa fuerte.

Además, se quejó de la pasividad de Gonzalo con ella, pero la cosa ha ido a más. En una nueva escena, la joven ha terminado llorando por el andaluz. Y es que, seguía pidiéndole explicaciones por su rechazo cuando Montoya le dijo: "Estás enganchada a mí. No estás conmigo porque yo no quiero".

La joven comentó que estaba harta de que el influencer habitualmente terminase haciéndole daño, cuando lo único que ella había hecho era interesarse por él y tratarle con cariño, pues le consideraba alguien "muy especial". Llegado a un punto de la noche, la murciana comenzó a llorar mientras Fani Carbajo, Marta Peñate e Isaac Torres, muy sorprendidos, trataron de darle consuelo: "Le das mil vueltas", dijo Peñate.

Después, se acercó también Montoya para saber qué le ocurría a Mayka, que le echó en cara que siempre conseguía que ella terminase sintiéndose culpable por ilusionarse con Gonzalo, al que acusó de venderle la moto por darle a entender que habría continuidad en la relación cuando simplemente quería acostarse con ella: "Gonzalo no fue claro conmigo. Yo me ilusioné con él. Les vende algo que no es a las tías para acostarse con ellas”, lamentó.