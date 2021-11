Aunque su música comenzó hace siete años y sus integrantes eran tres y no dos, es ahora cuando Lérica, el grupo formado por Tony –hermano de Abraham Mateo, el "integrante invisible del grupo"– y Juan Carlos ha saboreado, y de verdad, las mieles del éxito al convertirse en uno de los grandes referentes del género urbano.

¿Cocoterapia por qué? ¿Qué significa? Es terapia para el coco (ríen). Son canciones con las que hemos intentado crear una evasión psicológica de todo lo negativo. Están cargadas de buena energía y de buen rollo. Son mensajes positivos. Los dos tenemos esa personalidad, somos muy cachondos.

¿Quieren reivindicar su verdadera esencia? Sí. En este álbum hemos trabajado mucho en nuestra esencia y en conocer más la identidad del grupo. Intentar reflejar de dónde venimos. Somos dos gaditanos, así que nunca faltarán unas palmitas, un cajón y una guitarra flamenca.

Han hecho lo más difícil, publicar un álbum. A nosotros nos gusta ponernos retos. Es una idea que teníamos pensada desde hace un año y medio. Queríamos currarnos algo distinto para que la gente nos afianzara ya como dúo. De todas formas hay material suficiente como para tres discos (ríen).

"'Cocoterapia' son canciones con las que hemos intentado crear una evasión psicológica de todo lo negativo"

¿Podrían definir su estilo? Porque se adaptan a todo. La gente, a veces, malinterpreta nuestro estilo como si fuese reguetón, cuando no lo es. Nosotros no somos de calle, hacemos un estilo pop con toques urbanos y flamencos.

Pero esa música no era la que hacían en sus inicios. Claro, y eso puede hacer pensar a la gente que nosotros somos actualmente de donde venimos, y es justo lo contrario. El origen de Lérica es que unos chavales muy jóvenes subían covers a internet y, por casualidades de la vida, por suerte una discográfica confió en el sonido bonito de nuestras voces. Nos gustaba la música, pero no teníamos planteamiento de marcarnos una identidad. Eso nos lo ha dado el tiempo. Hoy día, lo que hacemos es lo más genuino como artistas, porque es el resultado de irnos conociendo más y de mostrar una faceta nuestra lo más real posible. A la gente no le gusta verte disfrazado.

"No terminamos de digerir el éxito"

Ahora triunfan, aunque no siempre fue así. Ha sido una evolución bastante bonita y, a la vez, dura. Un camino donde te encuentras con muchas puertas cerradas y con mucha gente que no confía en ti. Hemos aprendido a rodearnos de un equipo que nos dice que creamos en nosotros, y eso nos ha hecho poder subir unos peldaños más.

¿Ahora están en el lugar que quieren? Somos inconformistas en ese sentido, siempre queremos más. Somos de marcarnos metas, aunque sea a corto plazo, y sentir que vamos dando pasos hacia adelante. Obviamente, valoramos la posición que nos ha dado el público, porque hace tres años no podíamos imaginar que pudieran llegar discos de platino y de oro. Es una cosa que se agradece siempre y uno tiene que ser consciente de lo que está consiguiendo para no frustrarte y disfrutar más del camino.

"Sí obsesionan los números, y creemos que es por culpa de las redes sociales"

¿Cómo viven el éxito? No terminamos de digerirlo, pero estamos muy contentos y con muchas ganas de seguir ofreciendo canciones.

¿Han aprendido a gestionarlo? Cuando vienes de un pasado donde te ha costado tanto conseguir lo que tienes ahora, te hace valorar las cosas que te llegan. Sin embargo, cuando empiezas del tirón a lograr cosas y te das el batacazo es cuando realmente te das un golpe de realidad. Lo nuestro ha sido ir poco a poco, dándonos cuenta de dónde venimos, y eso nos ha hecho ser agradecidos con lo que tenemos ahora y no creernos lo que nos pasa o tenemos. La música es un hilo del que pendemos todos los artistas, y ese hilo se va moviendo y vamos cayendo. Está la cosa muy complicada, mientras podamos vivir de ello es más que suficiente. Intentamos vivir el día a día y hacerlo con responsabilidad.

Lérica. JORGE PARÍS

¿Obsesionan las cifras? Sí obsesionan los números, y creemos que es por culpa de las redes sociales. Pero en la música no porque un tema tenga más números significa que tenga más éxito que otro que tiene menos. Es un error martirizarse con ello.

¿Están en ese nivel en el que ahora son los artistas los que les proponen hacer colaboraciones? Sí, y es bonito ver que ya no solo buscamos nosotros colaboraciones, sino que también nos llegan propuestas internacionales. Y eso nos motiva, porque quiere decir que nuestra música se está expandiendo. Trabajando en colaboradores se aprende muchísimo, y nosotros somos como esponjas. Artistas de la talla de Gente de Zona, Belinda, Juan Magán, Beret... Cada uno te da una versión distinta de lo que es la música y se aprende un montón. Nos nutrimos de los artistas con los que colaboramos.

"Somos más colegas que profesionales en esto de la música"

¿Y alguna vez han rechazado un feat? Nos han dicho que no y hemos dicho que no. Esto es como las relaciones (ríen). En nuestro caso, es porque pensamos en las colaboraciones que se dan de forma natural. Cuando creas algo tan poco real, la gente después lo nota.

¿Qué papel juega Abraham Mateo en el grupo? Tenemos proyectos por separado, pero realmente ha sido como el tercer integrante invisible de Lérica, porque siempre hemos trabajado juntos, nosotros componiendo y él como productor. Nos entendemos perfectamente. Somos como una piña, el Trío La La La (ríen). Abraham nunca se ha salido de nuestro proyecto, y no hace falta estar colaborando constantemente.

"Abraham Mateo es el tercer integrante invisible de Lérica"

¿Tienen miedo de que en un futuro Lérica pueda romperse? No. En la música no hay que tener miedo, porque, al fin y al cabo, esto es un trabajo más. Nos conocemos desde que tenemos 12 y 10 años. Somos más colegas que profesionales en esto de la música y, pase lo que pase en un futuro, seguiremos siendo amigos. Pero nosotros nos vemos de mayores con el bastón y perreando (ríen).

Entonces, ¿todos sus recuerdos, buenos y malos, están asociados a la música? Hay de todo, pero en el fondo eso es una suerte. Poder dedicarte a lo que te gusta junto a una persona que, más allá de compañero, es también amigo, no parece tanto trabajo, sino una aventura entre amigos y eso ayuda a que todo sea más amena y disfrutemos más del proceso. En los hoteles, cuando nos ponen una habitación para cada uno, pedimos que nos pongan la misma solo por gastarnos bromas (ríen). Tenemos muchos recuerdos de la infancia, cuando nos gustaba la música de forma no profesional.

lérica Los gaditanos Juan Carlos Arauzo y Tony Mateo forman Lérica, el dúo revelación del momento y el que más vende vía 'streaming'. Han hecho historia colaborando con artistas de la talla de Juan Magán, Belinda, Danny Romero o Lalo Ebratt y gracias a 'hits' como 'Flamenkito' o 'Perdío' o 'Un traguito'.

Da la sensación de que son bastante iguales en forma de ser. Sí, vamos del mismo rollo, dos cachondos que se entienden muy bien. Al final, cada uno ocupa un rol dentro de la banda, y, en eso, sí somos más distintos. Uno más tranquilo y otro más nervioso; a uno le gusta la parte legal y al otro más la comercial... Todo eso hace que haya un equilibrio.