Las alternativas con las que tu dinero podrá superar la inflación

La cesta de la compra cada vez está más cara. La inflación se ha disparado en España por los altos precios de la electricidad y los problemas en las cadenas de suministros. Los precios subieron en octubre un 5,5% respecto al año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), unos niveles que no se veían desde 1992.

La inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y los servicios en un país durante un período temporal, normalmente un año. Si los precios suben, los consumidores pueden comprar menos cosas con el mismo dinero que tenían hace un año. Por tanto, la inflación provoca que el dinero pierda valor año tras año.

A excepción del año 2020 por culpa de la crisis económica provocada por la pandemia, la inflación no ha dejado de subir en España en los últimos años. En concreto, los precios se han incrementado un 45,9% en los últimos 20 años, según el INE. ¿Qué supone esto? Si un ciudadano tenía 10.000 euros en 2001, ahora solo valdrían 5.410 euros.

Muchos ahorradores se preguntan cómo superar la inflación para que sus ahorros no se vean debilitados. Guardar el dinero debajo del colchón no es una buena idea, ya que perderá poder adquisitivo. La solución para lograr evitar que ese enemigo silencioso se coma los ahorros pasa por la inversión.

Existen multitud de productos financieros en el mercado, pero no todos sirven para superar a la inflación. Si los precios suben un 2% cada año, el ahorrador tiene que intentar conseguir con sus inversiones una rentabilidad como mínimo del 2%. Así puede estar seguro de que su dinero no perderá valor con el tiempo.

Tradicionalmente los depósitos bancarios eran la opción preferida por los consumidores españoles para superar a la inflación. Muchas entidades financieras ofrecían hace años estos productos con una rentabilidad del 3% o del 4%. Sin embargo, ahora la rentabilidad de los depósitos de los bancos españoles es muy inferior.

Además hay que tener en cuenta cuál es la inflación esperada para los próximos años. “Un inversor siempre debe incorporar las expectativas de inflación. En 1999, un inversor a largo plazo debería haber considerado una premisa de inflación del 2% anual. A día de hoy, la desviación habría sido mínima”, asegura Francisco Martínez Márquez, asesor financiero de Andbank presente en la red de asesores de Finect.

La renta variable, la opción preferida

El usuario puede escoger entre diferentes opciones para invertir en función del riesgo que esté dispuesto a asumir. Actualmente si se quiere batir a la inflación y además aumentar el capital, necesariamente tiene que invertir en renta variable, es decir, en acciones de empresas que cotizan en Bolsa. “La renta variable es el único producto que ha batido a la inflación durante muchos años. Pero hay que tener en cuenta los precios a los que está y hay que ser muy selectivo”, señala Pere Font, asesor financiero de Axa Executive.

La inversión en renta variable implica un mayor riesgo que opciones más conservadoras como los depósitos o los planes de pensiones, que actualmente no sirven para superar a la inflación. La buena noticia es que si se invierte a largo plazo el riesgo se diluye. “Para invertir a medio o largo plazo hay que tener un perfil agresivo. La renta variable es el producto estrella para protegernos de un sistema inflacionista”, afirma Font.

"La renta variable es el producto estrella para protegernos de un sistema inflacionista"

Cuanto menor sea el horizonte temporal, mayor será el riesgo a asumir por parte del ahorrador si se pretende batir a la inflación. “El problema viene con las inversiones a corto y medio plazo, en un entorno de inflación y políticas de tipos cero, como el actual, donde la mejor solución para cubrir el incremento de precios son los activos de riesgo”, señala Martínez.

Existen muchas formas de invertir en renta variable. Una de las más conocidas es a través de fondos de inversión, que permiten acceder a una cartera diversificada. “Los fondos son vehículos de inversión seguros, gestionados por profesionales y diversificados, ya que invierten en distintos sectores, geografías y empresas”, explica Eduardo Suárez, asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial. Finect cuenta con un escaparate de productos financieros donde los ahorradores pueden comparar entre diferentes opciones para escoger aquellas que más se adapten a su perfil.

Se puede optar por un fondo de inversión global, es decir, que invierta en economías de todo el mundo. La razón para escoger este tipo de productos resulta obvia: si se concentra toda la inversión en un único país implica jugárselo todo a una única carta. En cambio, si se escoge invertir en diversas economías, se reducen los riesgos gracias a la diversificación.

Un ejemplo de fondo de inversión global recomendado por los asesores consultados es el Fidelity Funds - World Fund, que ha conseguido una rentabilidad media del 15,57% en los últimos tres años. Así como el Mapfre AM Good Governance, que aplica criterios socialmente responsables (ESG) en la sección de activos y ha ganado aproximadamente un 20,51% en lo que va de año.

Asimismo, un inversor también puede escoger un fondo de inversión en función de su distribución geográfica (Estados Unidos, Europa, Asia…), sectorial o incluso por el tamaño de las empresas en las que invierte (grandes, medianas, pequeñas). “Estamos recomendando a nuestros clientes invertir en renta variable española, en renta variable europea y megatendencias. El recorrido post-covid de la renta variable europea ha sido más lento que la del mercado americano”, apunta José Manuel Marín, consejero delegado de Fortuna SFP.

Al igual que Marín, muchos asesores financieros recomiendan apostar por fondos de renta variable europea al considerar que tiene más recorrido. “Un gran número de empresas en Europa están implantando los criterios ESG y es por donde se van a guiar las inversiones en los años venideros. Además, las cuentas de resultados de las empresas están en auge con la mejora de las restricciones del covid-19”, apunta Suárez.

Dentro de esta categoría, algunos ejemplos de fondos de inversión recomendados por los asesores consultados son el JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, que ha logrado una rentabilidad del 22,72% en 2021; y el Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund, que ha obtenido una ganancia del 19,24% en ese periodo.

Una alternativa muy popular en los últimos años son los fondos temáticos. Más en concreto, los fondos de inversión en tecnología han logrado una gran rentabilidad por encima de la media gracias al boom bursátil de las empresas tecnológicas estadounidenses como Amazon, Facebook y Alphabet (Google). Un ejemplo es el fondo de inversión BlackRock Global Funds - World Technology Fund, que ha logrado una ganancia media anual del 36,53% en los últimos tres años.

Otra opción son los bonos ligados a la inflación

La renta variable no es el único producto financiero disponible para batir a la inflación. Otra opción es invertir en bonos ligados a la inflación. Se trata de un tipo de activo de renta fija cuya remuneración al inversor depende del nivel de inflación que haya en el futuro. En concreto, se apuesta por emisiones de deuda de corta duración emitida por Gobiernos, corporaciones. “El bono ligado a la inflación bien estructurado es un producto para protegerse en parte de la pérdida de valor generada por la subida de los precios. Si bien la rentabilidad es baja”, asegura Font.

Sin embargo, no todos los asesores financieros creen que este vehículo es adecuado especialmente para aquellos que deciden invertir por primera vez. “Muchos clientes me preguntan por los bonos ligados a la inflación, pero yo no se los recomiendo por su elevada volatilidad, no apta para todos los perfiles”, señala Suárez.

Los seguros de ahorro permiten invertir con un seguro de vida

Las aseguradoras también cuentan con unos productos financieros que consiguen batir a la inflación como los unit linked (fondo de seguro diversificado, en español). Este vehículo invierte en una cesta de fondos o de acciones, teniendo a la vez un seguro de vida. “Los planes de ahorro que existen en el mercado y más en concreto a través del formato unit linked, que cada vez están más en auge y consisten en seguros de vida que su rentabilidad va a asociada a la evolución de unas cestas de fondos de inversión”, asegura Suárez.

Los unit linked son seguros de ahorro comercializados por empresas aseguradoras como Santalucía, Mapfre y Caser. “El unit linked es el vehículo que utilizan las compañías aseguradoras para gestionar el ahorro a través de fondos de inversión. A diferencia de los fondos de inversión, el unit linked permite una designación expresa de herederos y tiene una mejor fiscalidad”, explica Marín.

La clave está en diversificar

Todos los asesores coinciden en algunas claves para los nuevos inversores. En primer lugar, la inversión debe realizarse de forma periódica, es decir, realizar aportaciones mensuales o trimestrales a la cartera de inversiones para generar ese hábito. Además, recomiendan contar con una cartera diversificada, conformada por varios fondos de inversión o con varios tipos de activos.

"Las inversiones alternativas ofrecen soluciones rentables poco correlacionadas con la evolución de los activos tradicionales"

Aquí entran en juego las inversiones alternativas. “La renta variable se constituye como una alternativa, pero no la única. Las inversiones alternativas ofrecen soluciones rentables poco correlacionadas con la evolución de los activos tradicionales. Por ejemplo, el crowfunding inmobiliario, el direct lending, el private equity, el leasing de aviones, la inversión en plantas fotovoltaicas y de energías renovables”, asegura Martínez.

Algunos asesores también consideran que es buen momento para invertir en oro y plata, que tradicionalmente han jugado un papel de activos refugio, es decir, un lugar donde proteger el dinero en momentos de turbulencias en los mercados. “Estamos recomendando la compra de oro y plata, porque los tipos de interés van a seguir bajos”, apunta Marín.

Asimismo, algunos inversores están empezando a utilizar a las criptomonedas en este mismo sentido. “Cuando se produce una especie de agotamiento de los mercados, el oro tendría que haber cogido un poco de fuerza y no lo han subido. Estoy observando que las criptomonedas más demandadas sí están cogiendo fuerza. Puede que la gente se olvide ahora del valor refugio de toda la vida que es el oro y se lance a las criptodivisas”, afirma Font.