Fabiola Martínez estalla contra Isabel Gemio y saca a la luz una conversación de WhatsApp: "¿Todo vale por vender?"

Fabiola Martínez, la que fuera pareja de Bertín Osborne durante dos décadas, se ha mostrado muy enfadada en las redes sociales por unas declaraciones de Isabel Gemio en las que la presentadora aseguraba que la veía "enamorada".

Sin embargo, tal y como intenta decir una y otra vez la modelo, nada más lejos de la realidad. Incluso ha hecho pública la conversación que han tenido ambas donde le recrimina esta forma de actuar a la comunicadora.

"Fabiola está guapísima, creo que puede estar enamorada de nuevo", era el titular que daba Gemio sobre Martínez después de haberla entrevistado.

Sin embargo, la modelo lo ha desmentido y le ha pedido explicaciones. "¿De toda la entrevista este es el titular? ¿Algo que no es verdad y que ni siquiera he dicho? Lo siento, Isabel, pero tengo que desmentir este titular, no puedo permitir que se mienta descaradamente solo por conseguir visibilidad", le escribe en un mensaje de WhatsApp.

Pese a los esfuerzos de Isabel Gemio por justificarse, e incluso aunque se disculpa en un momento dado, Fabiola se mantiene firme en lo que piensa, siendo muy crítica con la forma de actuar de la periodista.

"¿Todo vale por vender noticias? ¿Qué opináis? Por cierto, el texto en el WhatsApp color verde lo escribo yo.. Leedlo bien para que se pueda entender mejor. ¡Ah! Y esto lo hago porque obviamente no estoy enamorada... 🤷♀️ Un abrazo 🤗", escribe en Instagram a sus seguidores para introducir el tema y a modo de reflexión.