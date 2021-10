Isabel Gemio defiende a Rocío Carrasco: "Que haga lo que le dé la gana, como tenemos que hacer todas"

La periodista Isabel Gemio estuvo presente en la VII Edición de los Premios Interiores, que se celebró este jueves, y allí respondió a las preguntas de los medios de comunicación, que se interesaron por su vida personal y sobre lo que piensa de las polémicas más comentadas de la crónica social.

La comunicadora explicó que se siente bien, sobre todo después de haber superado la Covid-19. "Fue un poco pesadito, pero no me gusta quejarme, porque con lo que oyes por ahí...", avanzó, asegurando que durante el tiempo que permaneció aislada estuvo "muy bien cuidada". "He tenido problemas de pulmón, fiebre, molestias", explicó sobre los síntomas que atravesó.

Preguntada por el enfrentamiento protagonizado por María Teresa Campos y Edmundo Arrocet, contra el que ha cargado a través de una entrevista el chófer de la presentadora, Gustavo, ha opinado que cada persona tiene sus problemas y decide cómo solucionarlos, y que no piensa meterse en la polémica. "Gustavo es maravilloso, fiel y leal", se limitó a decir al respecto.

No obstante, la periodista ahondó en otro tema de actualidad: la guerra abierta que Rocío Carrasco mantiene contra una parte de su familia y su exmarido, el extertuliano de Sálvame Antonio David Flores.

"Lo que ella haga lo respetaré siempre. Es dueña de su vida y tiene que hacer lo que le dé la gana. Es lo que tenemos que hacer todas, al margen de lo que digan", valoró, teniendo en cuenta las incendiarias declaraciones que Carrasco dio en la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, así como su decisión de elegir qué hacer con los escritos de su madre, Rocío Jurado.

"Ella sabrá por qué los saca", dijo la periodista, que cree que Carrasco no busca dañar a la cantante, sino todo lo contrario. "No creo que le haga daño a la madre", valoró, reconociendo que le da tristeza la complicada situación familiar por la que pasa la colaboradora de televisión, que ahora se prepara para el lanzamiento de En el nombre de Rocío, la secuela de la primera docuserie.