Ylenia Padilla llama "rata" a Quequé después del gran ataque del humorista: "Ese tiempo no se está drogando"

Ylenia Padilla ha vuelto a ser el centro de la polémica en redes sociales. En esta ocasión, el ataque ha ido dirigido hacia Quequé por un comentario que realizó este en su programa en la Cadena Ser.

En relación a la Cumbre del G-20 de la pasada semana, el humorista criticó las decisiones que se tomaron allí con una comparativa con la valenciana, que no le ha sentado nada bien.

"Es como pedirle a Ylenia que lea a Shakespeare, igual no entiende nada", dijo. Aunque no solamente destacó lo que él considera una falta de cultura, sino también sus supuestos malos hábitos. "Ese tiempo no se está drogando".

La exconcursante de Gran Hermano VIP no dudó en responderle llamándole "rata" y adjuntando un vídeo del momento en el que se pronuncian dichas frases. "Dicen en el puticlub que debes dinero de putas y coca", declaró.

Unas horas después de hacer estas declaraciones en redes sociales, donde desde hace meses que manifiesta con vehemencia sus opiniones, decidió borrar la publicación.

También aprovechó para emitir una crítica al Gobierno. "¿Qué pasaría si un gobierno untara con millones de euros de todos los españoles a los medios privados?", expuso.