RTVE utilitzarà el Benidorm Fest per a triar el seu representant en Eurovisió durant almenys quatre anys

Així ho ha avançat la cap de delegació d'Espanya en Eurovisió, Eva Mora, durant la jornada 'Eurovisión: El festival que quieres' que s'ha celebrat aquest divendres a Madrid.

Durant la jornada, la delegació espanyola per a Eurovisió ha avançat més detalls sobre la fita benidormera, que se celebrarà al gener, com el sistema de votació, que podria no paréixer-se al tradicional del festival.

De fet, el responsable de continguts d'Eurovisió en RTVE, Fernando Macías, ha apuntat que podria anunciar-se només el guanyador del festival, sense les habituals votacions. No obstant açò, Mora ha indicat que encara no està decidit.

I és que, segons tots dos han explicat, alguns artistes no estarien disposats a involucrar-se en el festival per a rebre un mal resultat. Així, RTVE està plantejant la possibilitat de no fer públiques les votacions la mateixa nit de la gala, sinó publicar-les a posteriori.

"GRAN PROJECTE"

Eva Mora ha incidit que Eurovisió és per a RTVE "un gran projecte", i ha avançat alguns dels aspectes en els quals està immers el grup de treball: "No estem buscant un estil concret", ha dit, al mateix temps que ha subratllat la bona acollida de la indústria musical al Benidorm Fest: "La resposta dels artistes està sent molt bona".

"Hem de trobar una bona cançó i un bon intèrpret. També hem de pensar a trobar eixa projecció internacional que busquem", ha afegit.

Per la seua banda, la directora d'Originals de RTVE, Ana María Bordas, ha indicat que han contactat "en diversos nivells: presidents de discogràfiques, segells independents, artistes, managers, entre uns altres". "Estem treballant a aconseguir que entenguen que la posició no és tan important", ha apuntat.

Finalment, Macías ha remarcat els principals reptes que afronta Espanya en el festival: "Rejovenir l'audiència i aconseguir que Benidorm Fest siga el festival en el qual tots vullguen estar".