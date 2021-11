Jefe de Presidencia de La Rioja dice que Andreu pidió localizar una cama en el hospital antes de que llegara Ghali

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, Sastre ha explicado al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que la presidenta de La Rioja le dijo el 16 de abril que se pusiera en contacto con el jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino -imputado en esta causa- para localizar una habitación en dicho centro sanitario.

Las mismas fuentes han precisado que Sastre, que ha declarado en calidad de testigo, ha asegurado al juez que Andreu no identificó a Ghali en su petición. Preguntado sobre si no pidió detalles a la presidenta autonómica, el jefe de gabinete ha dicho que no.

En el marco de su comparecencia, el testigo ha asegurado al magistrado Rafael Lasala que se enteró de la identidad de Brahim Ghali por la prensa, días después de que fuese ingresado en el Hospital San Pedro de Logroño.

La declaración de Sastre coincide con lo que ya dijeron a la Brigada Provincial de Información de La Rioja de la Policía Nacional el coordinador de trasplantes y cuidados críticos del hospital y del gerente del centro. El primero aseguró que el 16 de abril le pidieron "una cama UCI para un paciente covid" que venía del "extranjero"; y el segundo aseguró que fue el jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja quien realizó la petición.

Este mismo viernes ambos han comparecido ante el juez. Según han informado fuentes jurídicas, los dos han ratificado su declaración.

Aunque también estaba citada una funcionaria del Servicio de Admisiones de dicho centro, ésta no ha acudido por un error del juzgado. Según han precisado las fuentes consultadas, se ha citado a otra persona que no correspondía.