Intersindical valenciana demana un increment salarial del personal públic que permeta recuperar el poder adquisitiu

Sobre aquest tema, el sindicat, en un comunicat, ha assenyalat que aquest col·lectiu ha acumulat pèrdues de poder adquisitiu any rere any i que, a final de 2021, podrien situar-se en un 11,1%. Unes dades que posen en evidència, en primer lloc, "el fracàs" dels acords retributius firmats per CCOO, CSI-F i UGT amb el Govern i, en segon lloc, "la necessitat de compensar aquesta pèrdua de poder adquisitiu amb increments salarial substancials i amb mesures correctores dels errors en les previsions de l'IPC".

Per açò, plantegen que, com a mínim, l'augment retributiu per l'exercici 2022 ha de situar-se en un 4%; xifra que es correspon amb la suma de la desviació entre l'IPC previst i real de 2021 i la previsió per a 2022.

No obstant açò, aclareix que aquest 4% només garanteix que no es perd més poder adquisitiu si la previsió és encertada; pel que demana introduir la garantia de la clàusula de revisió salarial. A més, considera que si es vol avançar en la recuperació del poder adquisitiu, s'hauria d'incloure en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2022 un fons addicional per la recuperació gradual del 100% de les pagues extraordinàries.

En eixe sentit, assenyala que aquestes reivindicacions "no suposen la restitució plena" del poder adquisitiu de les empleades i empleats públics anterior a 2010, però sí "una aposta seriosa" per a restablir els drets laborals d'aquest personal i que són "perfectament compatibles" amb la previsió d'increment del PIB para 2021 i 2022.

Per tant, des d'Intersindical Valenciana exigeix del Govern i del Consell "un increment salarial que garantisca la recuperació del poder adquisitiu perdut al llarg de l'última dècada i la dignificació de l'ocupació pública".