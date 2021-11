El Palau de la Música aprova un pressupost de 14,64 milions per a 2022, un 13% més

En un comunicat, la presidenta de l'auditori i regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, valora molt positivament aquest augment que "demostra el compromís de l'Ajuntament de València per la cultura, per a dotar al Palau i a la intensa activitat de les temporades de tots els mitjans que precisa perquè la programació continue sent la referència musical de la ciutat".

Per capítols, la major pujada correspon a la programació, en concret a la de l'Orquestra de València de 589.000 a 1.050.000 euros, així com la dels cicles com els de cambra, pop, rock, literatura o grups emergents de 324.000 a 552.000 euros.

Els pressupostos de 2022 també inclouen una partida per a licitar el manteniment de l'edifici, actualment adscrit a l'organisme autònom municipal (OAM).

Respecte al capítol de personal, s'han creat i dotat pressupostàriament dos places de músics de l'Orquestra de València, de trombó i trompeta. A açò se suma l'oferta d'ocupació pública amb tres places de violí i fagot i l'activació de les bases per a la creació de borses de treball per a totes les seccions.