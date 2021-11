Así son los 42 vocales de Recupera Madrid que darán voz a los vecinos: exsocialistas, trans, inmigrantes...

Dos meses después de que el Pleno de Cibeles avalase la formación de los cuatro díscolos de Más Madrid bajo el grupo mixto, el núcleo duro de Carmena ha nombrado a sus representantes en los distritos. Un total de 42 nombres que confluyen en una pluralidad de perfiles sociales, culturales, políticos, incluso personales. Algunos vienen de otras formaciones de izquierdas; otros ni siquiera tienen apego a la política. Pero lo que une a todos ellos es el espíritu carmenista que se han atribuido los cuatro ediles: la defensa del madrileño sin obligación de voto de partido.

Los primeros ocho concejales en formar parte del nuevo grupo mixto son precisamente los que purgó Rita Maestre y después tuvo que recuperar por orden judicial. Estos son Roberto de la Pietra, Ana Álvarez, Mercedes Aygalas, Lucas López, Miguel Ángel Martínez, Jota Flores, Sergio Ortiz y Alessandro Zara. El noveno, Juan Manuel Santana, es ahora asesor del grupo Recupera Madrid.

También Ada de Bizcarra y Annely Matos se han mudado de grupo pese a no haber sido cesada por la líder de Más Madrid. "Perdí la ilusión de estar en Más Madrid al convertirse en un partido político al uso, pensando más en la rentabilidad del posible voto, que en los problemas reales de las vecinas", explica Matos, inmigrante dominicana, empleada del hogar y ahora vocal vecina de Ciudad Lineal por Recupera Madrid.

Algo parecido le ocurre a Alejando Gurthrie, quien ya trabaja para los vecinos de Vicálvaro. En su caso se tiene atraído por la política pero no los partidos políticos. "En Europa afortunadamente los partidos políticos tienen que rendir cuentas desde todas sus dimensiones y de esta manera el ciudadano se debe sentir más protegido y representado", dice este migrante. Precisamente por su condición de extranjero se siente- dice a este medio- parte de un proceso de integración donde ya ha alcanzado una serie de objetivos personales. "Por este motivo me interesa mucho trabajar para los ciudadanos de Madrid".

Otros nombres que servían al partido socialista vuelven a las calles, pero ahora apoyando a los carmenistas. Por ejemplo, Joaquín Clemente, Alejandro Inurrieta o Vania Bravo.

Pero no todos los perfiles tienen interés por la política. Alessandro Zara se dedica desde hace casi veinte años a la defensa de los derechos de los animales "humanos y no humanos" colaborando con diferentes organizaciones y colectivos. "Integrándome en Recupera como vocal vecino, considero que estoy en una plataforma ciudadana que ha cambiado de nombre pero no de rumbo. Se trata de dar voz al vecindario y buscar soluciones locales para alcanzar cambios globales que mejoren la vida cotidiana de la ciudadanía y de los animales de familia y silvestres que conviven en la ciudad y hacen de ella un lugar más vivible, y no de impulsar la carrera de personajes políticos concretos", explica.

Mientras Zara defenderá los derechos de los animales, Elsa Ruiz luchará por los intereses del colectivo LGTBI como persona Trans. Ruiz viene de la mano de Marta Higueras y, como la líder del grupo mixto, se siente atraída por el proyecto original de Manuela Carmena.

"Toda esta diversidad social, política y profesional se enraíza en un punto común que les une fuertemente a todos: se declaran incondicionales del legado Carmena y consideran que trabajar por la línea política independiente de partidos pero comprometida con Madrid y la libertad e igualdad", valora el nuevo grupo Recupera Madrid, que aún podría disolverse por orden judicial.

Los representantes, distrito a distrito

En el distrito de Tetuán trabajan Lucas López y Beatriz Almagro. En Fuencarral-El Pardo sirven Reyes Hernández y Lago Somoza. En Chamartín, Raúl Curto y José Ignacio Navas y en Mocloa-Aravaca, Miguel Ángel Martínez y Jota Flores.

En el distrito de Retiro representan al grupo mixto Óscar Anchorena y Elsa Ruiz; en San Blas Canillejas, Jaime Rincón y Rebeca Ríos. Asimismo, Ana Álvarez y María Dolores Curto están en Salamanca. La lista la continúan Ana Dolores Isabel y Alejandro Murrieta (Puente de Vallecas), Ruth Madrigal y Teresa Alonso (Villa de Vallecas), Roberto de la Prieta y Mercedes Aylagas (Carabanchel); Joaquín Clemente y Belén Cerdá (Latina); Vania Bravo y Sandra Caula (Arganzuela).

También Julia Martín y Manuela Navarro (Usera), Asa de Bizcarra y Ezequiel Fernández (Villaverde); Alejandro Guthrie y Juan Carlos Rodríguez (Vicálvaro); Ana María Morillas y Óscar Crespo (Centro); Alessandro Zara y Miguel Ángel Cerezo (Chamberí).

Por último, en Moratalaz están Ángela Prieto y Sergio Ortiz; en Ciudad Lineal trabajan Alfredo Avia y Annely Matos; en Hotaleza están Ángela Medina y Victoria Gil y en Barajas se encuentran Alvar Valle y Norma Fierro.