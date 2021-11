Los últimos meses en el gimnasio se habían convertido en un auténtico infierno para Chelsie Gleason a causa del acoso al que la sometió otro de los usuarios del centro, hasta que decidió actuar. Harta de la situación, la joven consiguió grabar un momento en el que el hombre se acercó para molestarla y lo compartió en sus redes sociales. El resultado: el vídeo se ha hecho viral y cuenta ya con más de 39 millones de visualizaciones en TikTok.

En la grabación, donde se ve a Chelsie entrenándose con unas mancuernas, la joven explica que no conoce de nada al hombre que se le aproxima después de meses de acoso. "Me dejé los cascos puestos y traté de ignorarlo", detalla. Sin embargo, claramente no surtió efecto, pues el hombre no ceja en su empeño hasta que ella se aparta asustada.

En un par de vídeos posteriores, la chica expone con detalle la situación y relata que, al principio, el hombre parecía una "persona cualquiera normal" que hablaba con el resto de usuarios del gimnasio. Para acercarse a ella, señala, en un primer momento, le recomendaba ejercicios y le daba consejos sobre cómo realizarlos.

Los comentarios continuaron, aunque Chelsie le pidió que dejara de molestarla, y se volvieron cada vez más raros y hacían referencia a supuestas conspiraciones, bandas que lo seguían y grupos que trataban de cambiar la personalidad de los ciudadanos.

"Después de semanas y semanas, todo se volvió aún más extraño. ¿Por qué me está molestando a mí si ya le he dicho que me deje en paz? No quiero tu ayuda, no necesito tus consejos, no te estoy pidiendo nada... Solo quiero que me dejes en paz", dice la chica.

Después de soportar esta coyuntura durante meses, hace un par de semanas se produjo un tenso momento en el que el acosador llamó a Chelsie "puta loca" cuando, al volver a molestarla, esta le exigió que la dejara tranquila. Entonces, usuarios y monitores del gimnasio se volcaron con la joven e incluso la ayudaron a salir para que se sintiera segura.

Apenas unos días después, cuando ella subió el vídeo a Snapchat, consiguió, con ayuda de uno de los trabajadores del centro, prohibirle la entrada en las instalaciones de ahora en adelante.

Poco después, el hombre trató de acceder de nuevo al gimnasio y los responsables del centro avisaron a la Policía. Terminó detenido y descubrieron que ya había acosado a otra chica con anterioridad.