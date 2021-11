El 22 de marzo de 2022 Isabel Pantoja tendrá que volver a sentarse en el banquillo debido a su acusación en un delito de insolvencia punible. Además, a esto se suma que la tonadillera se ha quedado sin abogado. El programa de Ana Rosa ha contactado en exclusiva con Juan Fernández para averiguar los motivos del abandono del caso.

Mediante una conversación telefónica, el letrado ha querido dejar claro que "no es por dinero, como todo el mundo cree". "Simplemente porque yo con ella, obviamente, de que esto, cuando llegara el juicio, ella no iba a tener ningún problema porque estaba en prisión y, sin embargo, el que firmó fue el hermano (Agustín) y cuando llegara el juicio, que va a llegar, diríamos que firmó el hermano y él tendría prescrita esa cosa".

"El hermano se puso nervioso, me dijo que él quería llamar a unos testigos y le dije que el abogado soy yo y que me dejase hablar con su hermana y no pude. Le dije que yo si no hablo con mi defendida, contigo no tengo que hablar, tú no eres la persona que se va a sentar en el banquillo. Sin discusión y sin ningún problema".

El problema, entonces es que el abogado "no podía hablar con Isabel": "Yo entiendo que la mujer estaba con el follón del hijo y esas historias, pero para preparar las cosas hay que hablar con el cliente, no con el hermano de la clienta. Si él pretende que no ocurra eso, era imposible", ha agregado el letrado.

Además, Juan Fernández ha explicado que Agustín alegaba "que su hermana estaba muy mal y que él decidía". Por otra parte, el abogado confía en que la cantante saldrá absuelta de esta nueva batalla legal "por el hecho de que ella no pudo participar porque estaba cumpliendo en prisión".