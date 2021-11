Esta es la quinta pareja de 'La isla de las tentaciones 4' que Telecinco aún no ha presentado

La última tentación ya ha terminado, a falta del debate final con todas las parejas. Pero Telecinco ya está promocionando la nueva edición del reality, y han presentado a las cuatro parejas participantes. Sin embargo, los últimos avances que han mostrado hace que las cuentas no cuadren... ¿Quiénes son ese quinto chico y quinta chica que aparecen en la hoguera?

Las parejas confirmadas son: Josué y Zoe, la cual protagonizará una repentina entrada en la hoguera de los chicos y asustará a Sandra Barneda, según el avance; Tania y Alejandro Nieto, el cual tendrá un ataque de ansiedad al ver las imágenes de su pareja; Sandra y Darío, quien parece que tiene sus propias cuentas pendientes con una de las tentadoras; y Gal.la y Nico, quien vivirá un 'momento Christofer' corriendo por la playa al grito de "no puedo más".

Pero el último avance de La isla de las tentaciones 4 ha revelado un secreto que guardaba el programa: habrá una quinta pareja participante. De hecho, hasta ahora siempre habían sido cinco las relaciones que se ponían a prueba, por lo que se desconoce cuál es el motivo de que vayan a empezar solo cuatro.

Álvaro Boix y Rosario Cerdán, quinta pareja de 'La isla de las tentaciones 4'. MEDIASET

Tal y como ha revelado Algo Pasa TV en Instagram, esta quinta pareja son Álvaro Boiz y Rosario Cerdán, una pareja de Elche (Alicante) que, al juzgar por sus publicaciones en redes, llevarían juntos mínimo desde finales de 2020.

A pesar de su no confirmación oficial por parte de Mediaset, parece que no han querido ocultar la presencia de unos quintos participantes en el último avance, pues han protagonizado momentos en las hogueras que demostrarían que el destino de su relación no sería muy halagüeño.

"Que yo vea que a mi chica le están ya comiendo el cuello el primer día, tío. O sea, ¿mañana qué va a pasar?", dice Álvaro. "¿Eso era un beso?", pregunta en una hoguera. "Me queda esto para perderla", comenta en otro de los totales mostrados. Sin embargo, tanto a él como a ella se los ve llorar y bailar, por lo que quizá ambos lo pasen bastante bien y bastante mal durante su paso por el programa.