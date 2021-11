Joe Exotic, de 'Tiger King', revela que tiene cáncer de próstata: "Necesito que me liberen de la cárcel"

Joe Exotic regresa a Netflix el próximo 17 de noviembre, pero lo hará a través de la segunda temporada de Tiger King, pues él continúa en prisión acusado de haber contratado a dos sicarios para matar a Carole Baskin, quien se manifestó en contra de su zoo.

Sin embargo, él sigue en contacto con sus seguidores, al menos a través de las redes sociales, donde este miércoles compartió una triste noticia: tenía un cáncer de próstata.

"Los doctores me llamaron hoy para darme la noticia de que mi biopsia de próstata salió con un cáncer agresivo", reveló. "Ahora mismo no quiero la compasión de nadie y estoy seguro de que Carole hará una fiesta por esto. ¡Lo que necesito es que el mundo sea mi voz para que me liberen, ellos tienen la prueba de que yo no hice esto!"

"No hay razón para que el fiscal del distrito alargue esto, para que pueda ir a casa y recibir tratamiento por mi cuenta o disfrutar de lo que me queda de vida con mis seres queridos. Rezad todos y sed mi voz", pidió en su post.

Se desconoce si el estadounidense conseguirá lo que quiere, pero sí se sabe que, de momento, volverá a aparecer en Netflix en la segunda temporada de Tiger King, la cual mostrará cómo ha cambiado la vida de otras de las personas protagonistas de la historia. Sin embargo, la gran ausencia será la de Carole Baskin, quien ha decidido no aparecer en la docuserie.