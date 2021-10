El tráiler de 'Tiger King' 2T es una bestialidad: apenas habíamos arañado la superficie

Si hay un adjetivo que define a la perfección la serie documental Tiger King, ese es 'surrealista'. El fenómeno de Netflix conquistaba el año pasado a la audiencia con su cóctel de excentricidades, camisas con brilli brilli y felinos que nunca conseguían dar tanto miedo como sus dueños de carne y hueso.

Joe Exotic regresará el 17 de noviembre a Netflix con dramas más sórdidos, salvajes y letales que los anteriores. Al menos eso promete el adelanto que acaba de lanzar la plataforma al son de Maybe this time I'll win, de Liza Minnelli, y que ya desde el principio te advierte de que no lo has visto todo. Por lo pronto, vemos que los nuevos episodios seguirán ahondado en la disputa entre el protagonista y Carole Baskin, con el primero desde la cárcel, pero también explorarán cómo ha cambiado el documental la vida de los protagonistas.

Además de la polémica pareja de enemigos, la serie documental volverá a contar con Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover y James Garretson. Esta segunda entrega tendrá cinco episodios dirigidos por Rebecca Chaiklin y Eric Goode.

Una animalada de historia

La premisa de Tiger King en su primera temporada parecía sacada de una comedia loca, algo así como "de los creadores de Resacón en Las Vegas": se centraba en la disputa (virtual y judicial) entre Joe Exotic, amante de los felinos, gay polígamo, loco de las armas y propietario de un zoo en Oklahoma; y Carole Baskin, activista con su propio refugio/santuario para tigres, leones y otros animales, que intentó durante años cerrar el parque de Exotic.

Para más inri, el primero estaba en la cárcel, cumpliendo una condena de 22 por enviar a un exconvicto a matar a Baskin. Y la cosas se iba poniendo cada vez más turbia. Veremos si el documental se sigue superando en esta segunda entrega. Algo nos dice que así será.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.